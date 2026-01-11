Google удалил часть обзоров по здоровью, созданных ИИ, сообщают СМИ

В начале января Guardian сообщала, что ложная и вводящая в заблуждение информация о здоровье, содержащаяся в обзорах искусственного интеллекта (ИИ) компании Google, подвергает людей риску причинения вреда. По данным издания, такой обзор ошибочно посоветовал людям с раком поджелудочной железы избегать продуктов с высоким содержанием жиров. При этом эксперты заявили, что это прямо противоположно тому, что следует рекомендовать, и может увеличить риск смертности пациентов от этого заболевания. Как отмечает газета, ИИ Google также предоставил ложную информацию о важнейших печеночных пробах, из-за чего люди с серьезными заболеваниями печени могли ошибочно полагать, что они здоровы.