Google удалил часть обзоров по здоровью, созданных ИИ, сообщают СМИ
22:59 11.01.2026
Google удалил часть обзоров по здоровью, созданных ИИ, сообщают СМИ
Компания Google удалила некоторые из своих медицинских обзоров, созданных искусственным интеллектом (ИИ), после сообщений о том, что там содержится ложная...
2026
Новости
Технологии, Google
Google удалил часть обзоров по здоровью, созданных ИИ, сообщают СМИ

Guardian: Google удалил медицинские обзоры ИИ из-за ложной информации о здоровье

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Компания Google удалила некоторые из своих медицинских обзоров, созданных искусственным интеллектом (ИИ), после сообщений о том, что там содержится ложная информация о здоровье, которая подвергает людей риску причинения вреда, пишет британская газета Guardian.
"Компания Google удалила некоторые из своих медицинских обзоров, созданных с помощью искусственного интеллекта, после расследования Guardian, выявившего, что люди подвергаются риску из-за ложной и вводящей в заблуждение информации", - говорится в публикации.
В начале января Guardian сообщала, что ложная и вводящая в заблуждение информация о здоровье, содержащаяся в обзорах искусственного интеллекта (ИИ) компании Google, подвергает людей риску причинения вреда. По данным издания, такой обзор ошибочно посоветовал людям с раком поджелудочной железы избегать продуктов с высоким содержанием жиров. При этом эксперты заявили, что это прямо противоположно тому, что следует рекомендовать, и может увеличить риск смертности пациентов от этого заболевания. Как отмечает газета, ИИ Google также предоставил ложную информацию о важнейших печеночных пробах, из-за чего люди с серьезными заболеваниями печени могли ошибочно полагать, что они здоровы.
Логотипы DeepSeek и ChatGPT - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Это все изменит". Техногиганты предсказали мировую катастрофу
7 января, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
