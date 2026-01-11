https://ria.ru/20260111/ii-2067279083.html
Google удалил часть обзоров по здоровью, созданных ИИ, сообщают СМИ
Google удалил часть обзоров по здоровью, созданных ИИ, сообщают СМИ - РИА Новости, 11.01.2026
Google удалил часть обзоров по здоровью, созданных ИИ, сообщают СМИ
Компания Google удалила некоторые из своих медицинских обзоров, созданных искусственным интеллектом (ИИ), после сообщений о том, что там содержится ложная... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T22:59:00+03:00
2026-01-11T22:59:00+03:00
2026-01-11T23:00:00+03:00
технологии
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147414/30/1474143055_0:155:5184:3071_1920x0_80_0_0_2622c25a9261b15bca9eb082c3e75185.jpg
https://ria.ru/20260107/tekhnologii-2065471685.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147414/30/1474143055_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_11a8d46a865fa416f995c33f6a83744b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, google
Google удалил часть обзоров по здоровью, созданных ИИ, сообщают СМИ
Guardian: Google удалил медицинские обзоры ИИ из-за ложной информации о здоровье
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Компания Google удалила некоторые из своих медицинских обзоров, созданных искусственным интеллектом (ИИ), после сообщений о том, что там содержится ложная информация о здоровье, которая подвергает людей риску причинения вреда, пишет британская газета Guardian
.
"Компания Google
удалила некоторые из своих медицинских обзоров, созданных с помощью искусственного интеллекта, после расследования Guardian, выявившего, что люди подвергаются риску из-за ложной и вводящей в заблуждение информации", - говорится в публикации.
В начале января Guardian сообщала, что ложная и вводящая в заблуждение информация о здоровье, содержащаяся в обзорах искусственного интеллекта (ИИ) компании Google, подвергает людей риску причинения вреда. По данным издания, такой обзор ошибочно посоветовал людям с раком поджелудочной железы избегать продуктов с высоким содержанием жиров. При этом эксперты заявили, что это прямо противоположно тому, что следует рекомендовать, и может увеличить риск смертности пациентов от этого заболевания. Как отмечает газета, ИИ Google также предоставил ложную информацию о важнейших печеночных пробах, из-за чего люди с серьезными заболеваниями печени могли ошибочно полагать, что они здоровы.