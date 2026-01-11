Россиянин и его одноклубники признаны первыми звездами дня в НХЛ

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Бостон Брюинз" Марат Хуснутдинов, а также его одноклубники Давид Пастрняк и Павел Заха признаны первыми звездами дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
В субботу "Бостон" дома нанес разгромное поражение "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 10:2 (3:1, 4:1, 3:0) в матче регулярного чемпионата. Хуснутдинов оформил первый покер в карьере в НХЛ. Также на его счету одна передача. Хуснутдинов стал автором 500-го покера в истории НХЛ. Заха оформил хет-трик, Пастрняк отметился шестью результативными передачами.
10 января 2026 • начало в 21:00
Завершен
02:31 • Марат Хуснутдинов
07:16 • Павел Заха
19:27 • Павел Заха
22:12 • Фрейзер Минтен
(Виктор Арвидссон, Алекс Стивз)
26:41 • Марат Хуснутдинов
31:26 • Павел Заха
35:47 • Чарли Макэвой
(Давид Пастрняк, Йонатан Аспирот)
43:51 • Марат Хуснутдинов
51:26 • Фрейзер Минтен
(Давид Пастрняк, Марат Хуснутдинов)
58:31 • Марат Хуснутдинов
(Хенри Йокихарью, Фрейзер Минтен)
01:24 • Мика Зибанежад
34:04 • Джей Ти Миллер
Второй звездой дня признан российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, который оформил дубль и отдал две результативные передачи в матче против "Филадельфии Флайерз" (7:2). Форвард продлил результативную серию до девяти игр.
Третьей звездой стал оформивший шатаут в выездном матче с "Нэшвилл Предаторз" (3:0) американский вратарь "Чикаго Блэкхокс" Дрю Коммессо. Он отразил 36 бросков. Победа стала для 23-летнего голкипера первой в НХЛ.
Овечкин поздравил Стэмкоса с 600-м голом в НХЛ
10 января, 09:45