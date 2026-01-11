Россиянин и его одноклубники признаны первыми звездами дня в НХЛ

Второй звездой дня признан российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, который оформил дубль и отдал две результативные передачи в матче против "Филадельфии Флайерз" (7:2). Форвард продлил результативную серию до девяти игр.