Россиянин и его одноклубники признаны первыми звездами дня в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
10:41 11.01.2026 (обновлено: 11:31 11.01.2026)
Россиянин и его одноклубники признаны первыми звездами дня в НХЛ
Россиянин и его одноклубники признаны первыми звездами дня в НХЛ
Россиянин и его одноклубники признаны первыми звездами дня в НХЛ
Российский нападающий "Бостон Брюинз" Марат Хуснутдинов, а также его одноклубники Давид Пастрняк и Павел Заха признаны первыми звездами дня в Национальной... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T10:41:00+03:00
2026-01-11T11:31:00+03:00
хоккей
спорт
марат хуснутдинов
давид пастрняк
павел заха
нью-йорк рейнджерс
бостон брюинз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, марат хуснутдинов, давид пастрняк, павел заха, нью-йорк рейнджерс, бостон брюинз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Марат Хуснутдинов, Давид Пастрняк, Павел Заха, Нью-Йорк Рейнджерс, Бостон Брюинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Россиянин и его одноклубники признаны первыми звездами дня в НХЛ

Хуснутдинов и двое его одноклубников признаны первыми звездами дня в НХЛ

© Фото : Соцсети Национальной хоккейной лиги (НХЛ)Марат Хуснутдинов
Марат Хуснутдинов - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : Соцсети Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
Марат Хуснутдинов . Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Бостон Брюинз" Марат Хуснутдинов, а также его одноклубники Давид Пастрняк и Павел Заха признаны первыми звездами дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
В субботу "Бостон" дома нанес разгромное поражение "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 10:2 (3:1, 4:1, 3:0) в матче регулярного чемпионата. Хуснутдинов оформил первый покер в карьере в НХЛ. Также на его счету одна передача. Хуснутдинов стал автором 500-го покера в истории НХЛ. Заха оформил хет-трик, Пастрняк отметился шестью результативными передачами.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
10 января 2026 • начало в 21:00
Завершен
Бостон
10 : 2
Рейнджерс
02:31 • Марат Хуснутдинов
(Давид Пастрняк, Хенри Йокихарью)
07:16 • Павел Заха
(Чарли Макэвой)
19:27 • Павел Заха
(Элиас Линдхольм, Давид Пастрняк)
22:12 • Фрейзер Минтен
(Виктор Арвидссон, Алекс Стивз)
26:41 • Марат Хуснутдинов
(Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм)
31:26 • Павел Заха
(Кейси Миттельштадт)
35:47 • Чарли Макэвой
(Давид Пастрняк, Йонатан Аспирот)
43:51 • Марат Хуснутдинов
(Давид Пастрняк, Никита Задоров)
51:26 • Фрейзер Минтен
(Давид Пастрняк, Марат Хуснутдинов)
58:31 • Марат Хуснутдинов
(Хенри Йокихарью, Фрейзер Минтен)
01:24 • Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Мэттью Робертсон)
34:04 • Джей Ти Миллер
(Мика Зибанежад, Винсент Трочек)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Второй звездой дня признан российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, который оформил дубль и отдал две результативные передачи в матче против "Филадельфии Флайерз" (7:2). Форвард продлил результативную серию до девяти игр.
Третьей звездой стал оформивший шатаут в выездном матче с "Нэшвилл Предаторз" (3:0) американский вратарь "Чикаго Блэкхокс" Дрю Коммессо. Он отразил 36 бросков. Победа стала для 23-летнего голкипера первой в НХЛ.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Овечкин поздравил Стэмкоса с 600-м голом в НХЛ
10 января, 09:45
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
