08:11 11.01.2026
Пластический хирург рассказал, как не попасть к мошенникам
Пластический хирург рассказал, как не попасть к мошенникам
Новости
киргизия, китай, юго-восточная азия
Киргизия, Китай, Юго-Восточная Азия
Пластический хирург рассказал, как не попасть к мошенникам

Прокопьев рассказал, как не попасть к черным хирургам

© Depositphotos.com / VelesStudioПодготовка к пластической операции
Подготовка к пластической операции - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Depositphotos.com / VelesStudio
Подготовка к пластической операции . Архивное фото
БИШКЕК, 11 янв – РИА Новости. Чтобы в погоне за красотой не попасть в руки к мошенникам или так называемым "черным хирургам", пациентам пластической хирургии стоит заранее проверять наличие лицензии у клиники и смотреть работы врача, рассказал РИА Новости известный доктор, один из ведущих специалистов Киргизии в области пластических операций Дмитрий Прокопьев.
В прессе описано много случаев, когда пациенты становились жертвами так называемых "лжехирургов"-мошенников. Иногда просто теряли деньги, отправленные в качестве предоплаты. Иногда все заканчивалось куда трагичнее - операции действительно проводились, но делали их непрофессионалы, что приводило к трагичным последствиям: ужасным дефектам внешности или даже смерти.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Хирург рассказал, почему россияне начали чаще ездить в Киргизию
Вчера, 07:03
Вчера, 07:03
"Я давно уже не слышал о подобных прецедентах. Может быть они еще остались где-то там, в подпольных косметологических кабинетах… Но такого стало совсем мало, и я думаю, что в ближайшее время это совсем уйдет. У нас в целом сейчас в стране за этим сильно следят правоохранительные органы, контролируют, проводились и проводятся многочисленные проверки. Так что первый шаг, чтобы себя обезопасить - это уточнить насчет наличия лицензии у клиники", - рассказал хирург.
Второй момент, на который, по словам Прокопьева, нужно обратить внимание, это результаты работ врача. Проще говоря - фотографии "до" и "после", опубликованные на страницах клиник или в социальных сетях самого доктора.
"Таким часто грешат в Китае и Юго-Восточной Азии… Смотришь на фотографии до-после, там женщина 70 лет была, а из нее сделали 30-летнюю девочку с огромными глазами и кукольным лицом. Тут на 100% понятно, даже если просто фото увеличить, что у человека нет пор, явно наложена маска. Невозможно увеличить размер самих глаз - можно увеличить только форму века, но без косметики глаза, как у куклы из аниме, не получатся. Вот к такому хирургу, который показывает нереалистичные результаты, наверное, я бы не стал обращаться", - уточнил врач.
Также, как рассказал доктор, пациенту стоит заранее обсуждать с врачом все финансовые условия: во сколько обойдется операция и все сопутствующие процедуры, не понадобится ли дополнительных трат.
"Большинство хирургов сразу говорят конечную сумму. Но, наверное, бывают и те, кто, так сказать, грешат... Иногда врачи оперируют кыргызстанцев по одной цене, а иностранцев - по другой. Я так не делаю, но за всех говорить не могу, наверно тоже стоит это уточнить", - упомянул Прокопьев.
Сотрудница поликлиники помогает посетительнице получить талон к врачу - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Москве участились случаи мошенничества с записью на прием к врачу
17 мая 2025, 12:55
17 мая 2025, 12:55
 
КиргизияКитайЮго-Восточная Азия
 
 
