Умер один из основателей американской рок-группы Grateful Dead Боб Вейр
Умер один из основателей американской рок-группы Grateful Dead Боб Вейр
Сан-Франциско, Grateful Dead
Умер один из основателей американской рок-группы Grateful Dead Боб Вейр
NYT: основатель рок-группы Grateful Dead Боб Вейр умер в возрасте 78 лет
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Скончался один из основателей американской рок-группы Grateful Dead гитарист Боб Вейр, ему было 78 лет, сообщает газета New York Times
со ссылкой на семью артиста.
"Боб Вейр… скончался. Ему было 78", - пишет издание.
По данным издания, музыкант скончался из-за проблем с легкими.
Grateful Dead была основана в Сан-Франциско
в 1965 году, известна тем, что сочетала в своих композициях элементы различных жанров, включая рок, блюз и кантри. Как указывает газета, Grateful Dead
стала культовой группой движения хиппи.
Как пишет издание, Вейр запомнился публике своей изобретательностью в игре на ритм-гитаре. Сам же он говорил, что рассчитывал остаться замеченным за свои стремления к единению культур.