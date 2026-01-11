Рейтинг@Mail.ru
Умер один из основателей американской рок-группы Grateful Dead Боб Вейр
06:05 11.01.2026 (обновлено: 09:25 11.01.2026)
Умер один из основателей американской рок-группы Grateful Dead Боб Вейр
Умер один из основателей американской рок-группы Grateful Dead Боб Вейр
Скончался один из основателей американской рок-группы Grateful Dead гитарист Боб Вейр, ему было 78 лет, сообщает газета New York Times со ссылкой на семью... РИА Новости, 11.01.2026
сан-франциско, grateful dead
Сан-Франциско, Grateful Dead
Умер один из основателей американской рок-группы Grateful Dead Боб Вейр

NYT: основатель рок-группы Grateful Dead Боб Вейр умер в возрасте 78 лет

© Getty Images / The Recording Academy/Matt WinkelmeyerГитарист Боб Вейр
Гитарист Боб Вейр - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Getty Images / The Recording Academy/Matt Winkelmeyer
Гитарист Боб Вейр. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Скончался один из основателей американской рок-группы Grateful Dead гитарист Боб Вейр, ему было 78 лет, сообщает газета New York Times со ссылкой на семью артиста.
"Боб Вейр… скончался. Ему было 78", - пишет издание.
По данным издания, музыкант скончался из-за проблем с легкими.
Grateful Dead была основана в Сан-Франциско в 1965 году, известна тем, что сочетала в своих композициях элементы различных жанров, включая рок, блюз и кантри. Как указывает газета, Grateful Dead стала культовой группой движения хиппи.
Как пишет издание, Вейр запомнился публике своей изобретательностью в игре на ритм-гитаре. Сам же он говорил, что рассчитывал остаться замеченным за свои стремления к единению культур.
 
