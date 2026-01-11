Рейтинг@Mail.ru
Датский депутат хочет, чтобы гренландцы перестали критиковать Копенгаген - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 11.01.2026 (обновлено: 20:48 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/grenlandiya-2067269872.html
Датский депутат хочет, чтобы гренландцы перестали критиковать Копенгаген
Датский депутат хочет, чтобы гренландцы перестали критиковать Копенгаген - РИА Новости, 11.01.2026
Датский депутат хочет, чтобы гренландцы перестали критиковать Копенгаген
Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов в обращении к гренландцам призвал их рассказать всему миру о своем желании остаться частью... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T20:47:00+03:00
2026-01-11T20:48:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974811936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38a2a9c2b90cbdf244515f29b24b1992.jpg
https://ria.ru/20260111/grenlandiya-2067231499.html
https://ria.ru/20260111/grenlandiya-2067133439.html
https://ria.ru/20260111/tramp-2067188666.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974811936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ca786d5da5e334cd8b0d625b0a8c00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле
Датский депутат хочет, чтобы гренландцы перестали критиковать Копенгаген

Датский депутат Ярлов призвал гренландцев критиковать США, а не Копенгаген

© iStock.com / mathessВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© iStock.com / mathess
Вид на Копенгаген. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов в обращении к гренландцам призвал их рассказать всему миру о своем желании остаться частью Дании и прекратить осуждать королевство, поскольку распространение политиками Гренландии идеи того, что остров не хочет быть датским, легитимизирует планы США по его присоединению.
Глава оборонного комитета датского парламента в публикации в соцсети Facebook* посетовал, что во всех интервью международным средствам массовой информации (СМИ) ему задают вопрос, не было ли на самом деле хорошо, если бы Гренландия стала частью США. По его словам, это связано с распространением гренландскими политиками в СМИ своего недовольства тем, что остров - часть Дании, что легитимизирует планы Соединенных Штатов по ее присоединению.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Оппозиция Гренландии нашла способ разрядить обстановку между США и Данией
Вчера, 14:53
"Дорогая Гренландия... Если Дания является злой колониальной державой, то аннексия Гренландии американцами является никаким не нападением на Гренландию, а освобождением. Американские политики могут защищать эту идею перед собой и своими сторонниками, и международное сообщество не сможет бороться с ней так сильно, как могло бы, если бы вы помогли нам недвусмысленно осудить американцев вместо того, чтобы все время осуждать и Данию. Если вы хотите избежать становления американцами, это должно прекратиться. Вы должны рассказать всему миру, что предпочли бы остаться в Дании, чем быть захваченными США, и вы должны критиковать США", - указал Ярлов.
Датский депутат также отметил, что США уже готовят планы вторжения в Гренландию, а автономная территория нужна американцам не для того, чтобы дать ей независимость, а для того, чтобы принимать решения за ее граждан. По мнению Ярлова, "обвинения и нападки" гренландцев на Данию - "соломинка", которая способна оправдать американское нападение на остров, а сама интервенция может произойти "в очень короткие сроки".
"Если это произойдет, вашей способности принимать решения на своей собственной территории придет конец, и всякая мечта о независимой Гренландии умрет... Дания делает все, что в наших силах, чтобы помешать американскому захвату, но нам также нужна ваша помощь, чтобы мы помогли вам... Пожалуйста, передайте это обращение вашим политикам. Серьезность ситуации невозможно переоценить", - заключил глава оборонного комитета.
По данным телерадиокомпании DR, в марте 2025 года около 800 гренландцев, включая политических лидеров, собрались на митинг в столице Гренландии в знак протеста против притязаний американского лидера Дональда Трампа в отношении автоносной территории. Согласно фото и видео с места событий, на некоторых баннерах, которые держали митингующие, было написано "Make America Go Away" ("Заставим Америку уйти прочь") - вариация знаменитого лозунга предвыборной кампании Трампа "Make America Great Again" ("Сделаем Америку снова великой"). Среди лозунгов также были "Мы не продаемся", "Нет значит нет! Хватит нам угрожать!" и другие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Гренландия нам в помощь: Россия заставила считаться со своими интересами
Вчера, 08:00
Мэр столицы Гренландии Нуук Аваарак Ольсен в четверг заявила, что к гренландцам относятся не как к гражданам, а как к товару на продажу, добавив, что жители острова хотят избавиться от этого чувства. Она напомнила, что автономная датская территория уже многие годы пытается добиться независимости, акцентировав внимание, что в желании быть суверенными в своем собственном доме нет ничего необычного.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
СМИ: Трамп начал подготовку к захвату Гренландии
Вчера, 03:26
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала