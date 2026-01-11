FT: в Скандинавии опровергли слова Трампа о российских судах у Гренландии

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Скандинавские страны опровергают утверждение президента США Дональда Трампа о якобы присутствии российских и китайских судов вблизи Гренландии, которое он использует для оправдания своих притязаний на этот остров, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов из стран Северной Европы.
"Дипломаты скандинавских стран отвергают утверждения президента США Дональда Трампа о судах России и Китая около Гренландии, к которым он прибегает, чтобы оправдать свое желание захватить этот огромный арктический остров у Дании. Два высокопоставленных скандинавских дипломата с доступом к брифингам разведки НАТО сообщили, что нет никаких признаков российских и китайских судов или подводных лодок за последние годы около Гренландии", - говорится в публикации издания.
Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен также заявил, что информация о том, что Гренландия "окружена множеством российских и китайских судов", неверна.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности Королевства Дания. Гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.