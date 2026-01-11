В Гренландии считают, что переговоры с Рубио должны проходить без Дании

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Глава оппозиционной партии в Гренландии "Налерак" Пеле Броберг считает, что министр иностранных дел острова Вивиан Моцфельдт должна провести предстоящую встречу с госсекретарём США Марко Рубио без участия в ней главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена.

В среду Рубио сообщил, что на следующей неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии . Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение Копенгагена обсудить ситуацию в Гренландии и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства. По данным гренландской газеты Sermitsiaq, встречу с Рубио проведут министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт и глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен

"То, чего хочет гренландский народ - это дело гренландцев. Это не имеет никакого отношения к Дании", - заявил Броберг в интервью датскому телеканалу TV2, добавив, что Моцфельдт должна встретиться с Рубио наедине.

Как отмечается, политик также заявил, что только у гренландцев есть ключ к "снижению накала" в сложившейся напряжённой ситуации. Кроме того, TV2 пишет, что Броберг надеется на то, что Вашингтон сможет предложить Гренландии путь к независимости, в рамках которого гренландцы будут "под защитой" США, а слова Трампа о намерении взять остров под контроль политик рассматривает исключительно как заявления для прессы, а не для жителей Гренландии.

"Это паническая истерия, созданная средствами массовой информации", - отметил Броберг.

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.