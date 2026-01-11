Рейтинг@Mail.ru
Конгрессмен призвал армию США не подчиняться в случае атаки на Гренландию
13:56 11.01.2026 (обновлено: 15:08 11.01.2026)
Конгрессмен призвал армию США не подчиняться в случае атаки на Гренландию
Конгрессмен призвал армию США не подчиняться в случае атаки на Гренландию
Американский конгрессмен-демократ Тед Лью призвал военных страны не подчиняться приказу президента США Дональда Трампа напасть на Гренландию в случае, если... РИА Новости, 11.01.2026
в мире
гренландия
конгресс сша
удары сша по венесуэле
дональд трамп
стивен миллер
сша
нато
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, конгресс сша, удары сша по венесуэле, дональд трамп, стивен миллер, сша, нато, дания, ларс лёкке расмуссен
В мире, Гренландия, Конгресс США, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп, Стивен Миллер, США, НАТО, Дания, Ларс Лёкке Расмуссен
Конгрессмен призвал армию США не подчиняться в случае атаки на Гренландию

Конгрессмен Лью призвал военных США не подчиняться приказу атаковать Гренландию

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian ValleyАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian Valley
Американские военные. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Американский конгрессмен-демократ Тед Лью призвал военных страны не подчиняться приказу президента США Дональда Трампа напасть на Гренландию в случае, если американский лидер примет такое решение.
Ранее газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что Трамп дал указание американским военным составить план вторжения в Гренландию. Отмечалось, что пока против этого плана выступают некоторые высокопоставленные командующие американской армии, однако главным его поборником является советник Трампа по политике Стивен Миллер.
"Дорогие ВВС США, ВМС США, Армия США и Корпус морской пехоты США. Гренландия является частью Дании, союзника по НАТО. Если Трамп отдаст приказ о военном нападении на Гренландию без одобрения конгресса, это будет незаконным приказом. Вы не подчинитесь этому незаконному приказу. Вы присягнули конституции, а не Трампу", - написал Лью в соцсети Х.
В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
В среду госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на следующей неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение Копенгагена обсудить ситуацию в Гренландии и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
