СМИ: в ЕС испугались обмена Гренландии на Украину

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Некоторые чиновники Евросоюза боятся, что президент США Дональд Трамп может получить Гренландию в рамках сделки по Украине, пишет издание Politico.

"Некоторые европейские чиновники опасаются, что команда Трампа может попытаться приобрести Гренландию в рамках масштабной сделки по Украине" — говорится в материале.

По словам одного из высокопоставленных чиновников Белого дома, Трамп вряд ли осуществит такую сделку в ближайшее время, однако все может измениться.

« "Это как деловая сделка" — пояснил чиновник в беседе с изданием.

Ранее британский таблоид Daily Mail со ссылкой на источники написал, что президент США Дональд Трамп приказал разработать план по захвату Гренландии. Газета Telegraph сообщила, что Евросоюз готовит санкции против американских компаний на случай, если Вашингтон не откажется от претензий на Гренландию. В качестве альтернативы Великобритания ведет с другими европейскими странами переговоры о развертывании на острове миссии НАТО

Планы Трампа по Гренландии

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты — близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.