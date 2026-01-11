Священник рассказал, почему россияне отмечают Старый Новый год

Рейтинг@Mail.ru
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
03:46 11.01.2026 (обновлено: 06:21 11.01.2026)
россия, русская православная церковь
Религия, Россия, Русская православная церковь
© iStock.com / Andrei LishakovПраздничный стол
Праздничный стол - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© iStock.com / Andrei Lishakov
Праздничный стол . Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Старый Новый год стал для многих россиян приятным дополнением к официальным праздникам, и в этом нет ничего плохого, сказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.
Старый Новый год (по юлианскому календарю) отмечается в ночь с 13 на 14 января. Разница в датах связана с тем, что в России в 1918 году был принят новый стиль летоисчисления — григорианский календарь. Русская православная церковь не перешла на него. Разница григорианского календаря с юлианским в XX-XXI веках составляет 13 дней.
"Мы живем в ситуации двух календарей. Наш гражданский календарь — это одно, а церковный календарь отличается на 13 дней. Так как русские люди любят разные торжества, то Старый Новый год по юлианскому календарю, в ночь с 13 на 14 января, стал для многих дополнительным приятным праздником. И в этом праздновании мне кажется, нет плохого. Но при этом какое-то особое значение этому тоже придавать не стоит", — сказал Волков.
Священник отметил, что Новый год приходится на Рождественский пост. Однако, по его словам, этот пост не настолько строг, чтобы у православных людей не было возможности отпраздновать наступление Нового года.
"Все, конечно, празднуют Новый год, просто воздерживаясь от мясной и молочной пищи. Но не более того. Собственно, радость общения в праздник - она никак не определяется употреблением тех или иных блюд", — заключил собеседник агентства.
РелигияРоссияРусская православная церковь
 
 
