Священник рассказал, почему россияне отмечают Старый Новый год

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Старый Новый год стал для многих россиян приятным дополнением к официальным праздникам, и в этом нет ничего плохого, сказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.

Старый Новый год (по юлианскому календарю) отмечается в ночь с 13 на 14 января. Разница в датах связана с тем, что в России в 1918 году был принят новый стиль летоисчисления — григорианский календарь. Русская православная церковь не перешла на него. Разница григорианского календаря с юлианским в XX-XXI веках составляет 13 дней.

"Мы живем в ситуации двух календарей. Наш гражданский календарь — это одно, а церковный календарь отличается на 13 дней. Так как русские люди любят разные торжества, то Старый Новый год по юлианскому календарю, в ночь с 13 на 14 января, стал для многих дополнительным приятным праздником. И в этом праздновании мне кажется, нет плохого. Но при этом какое-то особое значение этому тоже придавать не стоит", — сказал Волков.

Священник отметил, что Новый год приходится на Рождественский пост. Однако, по его словам, этот пост не настолько строг, чтобы у православных людей не было возможности отпраздновать наступление Нового года.