В Киеве высказались о судьбе сил ЕС после удара "Орешником" - РИА Новости, 11.01.2026
01:29 11.01.2026 (обновлено: 01:30 11.01.2026)
В Киеве высказались о судьбе сил ЕС после удара "Орешником"
В Киеве высказались о судьбе сил ЕС после удара "Орешником"
в мире
украина
киев
россия
дональд трамп
стив уиткофф
джаред кушнер
евросоюз
украина
киев
россия
в мире, украина, киев, россия, дональд трамп, стив уиткофф, джаред кушнер, евросоюз, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Евросоюз, НАТО
В Киеве высказались о судьбе сил ЕС после удара "Орешником"

Киев. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Размещение европейских войск на Украине в рамках якобы миротворческих сил может стать поводом для применения "Орешника", такое мнение высказал находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
"Возможно, это намек, чтобы европейцы ни при каких обстоятельствах не должны были думать об отправке солдат сюда, если это не одобрено Россией" —сказал он.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Буквально раздирают": в Раде забили тревогу из-за ЧП в Киеве
Вчера, 07:21
По словам Ваннера, на Западе сейчас идет обширная дискуссия о размещении войск на Украине, однако игнорирование позиции России рискует завести ее в тупик.
"Является ли это сигналом о том, что это высокоточное оружие, которое может быть использовано в любое время на Украине, а также в других местах?" — задался вопросом корреспондент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Концерт по заявкам: Киев сумел добиться желаемого от Москвы
Вчера, 08:00
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
В МИД России не раз отмечали, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Киеве объявили воздушную тревогу
9 января, 20:33
 
В миреУкраинаКиевРоссияДональд ТрампСтив УиткоффДжаред КушнерЕвросоюзНАТО
 
 
