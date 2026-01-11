https://ria.ru/20260111/germanija-2067225052.html
"Газпром" рассказал о сокращении запасов газа в ПХГ Германии
"Газпром" рассказал о сокращении запасов газа в ПХГ Германии - РИА Новости, 11.01.2026
"Газпром" рассказал о сокращении запасов газа в ПХГ Германии
Уровень заполненности газом подземных хранилищ в Германии и Франции уже ниже 50%, обратил внимание "Газпром". РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T13:50:00+03:00
2026-01-11T13:50:00+03:00
2026-01-11T13:50:00+03:00
в мире
германия
франция
европа
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155538/23/1555382313_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_6f5a44a10fa1a35630ff979dec26f37c.jpg
https://ria.ru/20251020/rossija-2049281584.html
https://ria.ru/20260108/ssha-2066904358.html
германия
франция
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155538/23/1555382313_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_86b8d3a39847f96e2dbf1dd6b19a3d34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, франция, европа, газпром
В мире, Германия, Франция, Европа, Газпром
"Газпром" рассказал о сокращении запасов газа в ПХГ Германии
"Газпром": уровень заполненности ПХГ в Германии и Франции упал ниже 50 процентов
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Уровень заполненности газом подземных хранилищ в Германии и Франции уже ниже 50%, обратил внимание
"Газпром".
"В Германии
и Франции
– крупнейших европейских экономиках – уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) уже ниже 50%", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома
".
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 9 января в ПХГ Германии осталось 48,2% запасов газа, Франции – 49,2%.
Уточняется, что холодная погода, пришедшая в Европу
, стимулирует ускоренно расходовать газ из хранилищ.
Седьмого и восьмого января из европейских ПХГ отобраны максимальные для этих суток объемы газа за всю историю наблюдений, отметил "Газпром".
Ранее, 5 и 6 января, поднятые из хранилищ объемы газа также обновили предыдущие суточные максимумы.
В целом в ПХГ Европы на 9 января – 56,3 миллиарда кубометров газа. Это 55,5% от объема хранилищ и на 12,6 миллиарда кубометров меньше прошлогоднего уровня, уточнил "Газпром".