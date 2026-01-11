Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" рассказал о сокращении запасов газа в ПХГ Германии
13:50 11.01.2026
"Газпром" рассказал о сокращении запасов газа в ПХГ Германии
Уровень заполненности газом подземных хранилищ в Германии и Франции уже ниже 50%, обратил внимание "Газпром". РИА Новости, 11.01.2026
в мире
германия
франция
европа
газпром
в мире, германия, франция, европа, газпром
В мире, Германия, Франция, Европа, Газпром
"Газпром": уровень заполненности ПХГ в Германии и Франции упал ниже 50 процентов

© РИА Новости / Евгений Биятов
Стенд компании "Газпром"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Стенд компании "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уровень заполненности газом подземных хранилищ в Германии и Франции уже ниже 50%, обратил внимание "Газпром".
Германии и Франции – крупнейших европейских экономиках – уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) уже ниже 50%", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 9 января в ПХГ Германии осталось 48,2% запасов газа, Франции – 49,2%.
Уточняется, что холодная погода, пришедшая в Европу, стимулирует ускоренно расходовать газ из хранилищ.
Седьмого и восьмого января из европейских ПХГ отобраны максимальные для этих суток объемы газа за всю историю наблюдений, отметил "Газпром".
Ранее, 5 и 6 января, поднятые из хранилищ объемы газа также обновили предыдущие суточные максимумы.
В целом в ПХГ Европы на 9 января – 56,3 миллиарда кубометров газа. Это 55,5% от объема хранилищ и на 12,6 миллиарда кубометров меньше прошлогоднего уровня, уточнил "Газпром".
В мире, Германия, Франция, Европа, Газпром
 
 
