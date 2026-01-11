"Газпром" рассказал о сокращении запасов газа в ПХГ Германии

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уровень заполненности газом подземных хранилищ в Германии и Франции уже ниже 50%, Уровень заполненности газом подземных хранилищ в Германии и Франции уже ниже 50%, обратил внимание "Газпром".

"В Германии Франции – крупнейших европейских экономиках – уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) уже ниже 50%", – говорится в сообщении в Telegram-канале " Газпрома ".

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на 9 января в ПХГ Германии осталось 48,2% запасов газа, Франции – 49,2%.

Уточняется, что холодная погода, пришедшая в Европу , стимулирует ускоренно расходовать газ из хранилищ.

Седьмого и восьмого января из европейских ПХГ отобраны максимальные для этих суток объемы газа за всю историю наблюдений, отметил "Газпром".

Ранее, 5 и 6 января, поднятые из хранилищ объемы газа также обновили предыдущие суточные максимумы.