Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство в Пхукете подтвердило гибель россиянки в столкновении судов - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 11.01.2026 (обновлено: 10:58 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/genkonsul-2067204140.html
Генконсульство в Пхукете подтвердило гибель россиянки в столкновении судов
Генконсульство в Пхукете подтвердило гибель россиянки в столкновении судов - РИА Новости, 11.01.2026
Генконсульство в Пхукете подтвердило гибель россиянки в столкновении судов
Генеральное консульство РФ в городе Пхукет, Таиланд, подтвердило РИА Новости факт гибели российской гражданки в столкновении туристического катера и рыболовного РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T10:10:00+03:00
2026-01-11T10:58:00+03:00
происшествия
пхукет (остров)
россия
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067205505_0:34:717:437_1920x0_80_0_0_23e07bbf41349a67913f9c98dcb0aa58.jpg
https://ria.ru/20251107/tailand-2053377375.html
пхукет (остров)
россия
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067205505_45:0:673:471_1920x0_80_0_0_a28585ce9ef700f3b3aad695568a9265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пхукет (остров), россия, таиланд
Происшествия, Пхукет (остров), Россия, Таиланд
Генконсульство в Пхукете подтвердило гибель россиянки в столкновении судов

Генконсульство подтвердило гибель россиянки при столкновении катера и траулера

© Кадр видео из соцсетейПоследствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета
Последствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАНГКОК, 11 янв – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в городе Пхукет, Таиланд, подтвердило РИА Новости факт гибели российской гражданки в столкновении туристического катера и рыболовного траулера, в котором также пострадал еще 21 человек.
Ранее таиландская газета "Тхаи Рат" сообщила, что в столкновении судов погибла 18-летняя гражданка России Елизавета Старых.
"К сожалению, смерть россиянки подтверждается. По другим пострадавшим данные проясняем", - сказал РИА Новости генеральный консул РФ в городе Пхукет Егор Иванов.
По сведениям информационного центра администрации провинции Пхукет, столкновение судов произошло у островов Пхи-Пхи неподалеку от Пхукета около 09.00 (05.00 мск) в воскресенье. На борту туристического катера в момент столкновения находились 52 иностранных туриста, в том числе россияне, и три члена экипажа, граждане Таиланда.
Пхукет - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Таиланде умерла россиянка, проживавшая с двумя детьми
7 ноября 2025, 11:23
 
ПроисшествияПхукет (остров)РоссияТаиланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала