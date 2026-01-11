Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай - РИА Новости, 11.01.2026
13:51 11.01.2026
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай
"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай
© Фото : ПАО "Газпром"Сварка стыка газопровода "Сила Сибири"
Сварка стыка газопровода "Сила Сибири". Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщила компания.
"Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд установлен 10 января", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Европа снова максимально отбирает газ из подземных хранилищ, пишет Газпром
8 января, 18:06
Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.
Поставки по "Силе Сибири" протяженностью около 3 тысяч километров начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии. Через три года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области.
Проектная мощность газопровода – 38 миллиардов кубометров в год. Поставки по "Силе Сибири" вышли на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в конце декабря 2025 года сообщил, что объем поставок по этому газопроводу по итогам года составит около 38,8 миллиарда кубометров.
Компрессорная станция на севере Франции - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Газпром" рассказал о сокращении запасов газа в ПХГ Франции
4 января, 13:53
 
ЭкономикаКитайЧаяндинское месторождениеКовыктинское месторождениеАлексей МиллерГазпромСила Сибири — 2
 
 
