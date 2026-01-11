Рейтинг@Mail.ru
Германия предложит создать миссию НАТО "Арктический страж", пишет Bloomberg
17:15 11.01.2026
Германия предложит создать миссию НАТО "Арктический страж", пишет Bloomberg
2026-01-11T17:15:00+03:00
2026-01-11T17:15:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
ларс лёкке расмуссен
метте фредериксен
нато
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен, метте фредериксен, нато, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Ларс Лёкке Расмуссен, Метте Фредериксен, НАТО, Удары США по Венесуэле
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Германия намерена предложить создать совместную миссию НАТО "Арктический страж" в арктическом регионе, включая Гренландию, для урегулирования напряженности с Вашингтоном по вопросу острова, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"По словам двух источников, знакомых с позицией правительства, Германия предложит создать совместную миссию НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в арктическом регионе в попытке ослабить напряженность в отношениях с США из-за угроз аннексии Гренландии", - передает агентство.
Арктика - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
FT: в Скандинавии опровергли слова Трампа о российских судах у Гренландии
Вчера, 15:22
Источники добавили, что действующая миссия НАТО "Балтийский страж" также может послужить образцом для новой миссии "Арктический страж", которая могла бы затрагивать территорию Гренландии.
В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
В среду госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на следующей неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение Копенгагена обсудить ситуацию в Гренландии и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Наследный принц Дании Кристиан - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Дании придумали, как сохранить Гренландию с помощью принца
Вчера, 17:03
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампЛарс Лёкке РасмуссенМетте ФредериксенНАТОУдары США по Венесуэле
 
 
