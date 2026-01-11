Рейтинг@Mail.ru
Агрессия США в Гренландии будет концом НАТО, заявил экс-президент Франции
21:54 11.01.2026
Агрессия США в Гренландии будет концом НАТО, заявил экс-президент Франции
Агрессия США в Гренландии будет концом НАТО, заявил экс-президент Франции
Агрессия США в Гренландии будет концом НАТО, заявил экс-президент Франции

Олланд: начало США силовой операции против Гренландии ознаменует конец НАТО

Франсуа Олланд. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 янв - РИА Новости. Начало США силовой операции против Гренландии ознаменует конец НАТО, заявил в воскресенье бывший президент Франции и нынешний депутат национального собрания Франсуа Олланд.
В воскресенье газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп дал указание американским военным составить план вторжения в Гренландию. По данным издания, европейские чиновники опасаются, что он может попытаться провести такую операцию до промежуточных выборов в конгресс, которые намечены на ноябрь.
"Если Соединенные Штаты начнут - я в этом сомневаюсь, но с Дональдом Трампом никогда не знаешь, - силовую операцию на территории Гренландии, то они будут делать это против европейских солдат. Это стало бы концом Североатлантического альянса", - сказал Олланд в интервью радиостанции France Inter.
В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
