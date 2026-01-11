Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссар по обороне выступил за создание стотысячной армии Евросоюза - РИА Новости, 11.01.2026
22:29 11.01.2026
Еврокомиссар по обороне выступил за создание стотысячной армии Евросоюза
Еврокомиссар по обороне выступил за создание стотысячной армии Евросоюза - РИА Новости, 11.01.2026
Еврокомиссар по обороне выступил за создание стотысячной армии Евросоюза
В Евросоюзе поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, последние заявления в США по Гренландии наглядно... РИА Новости, 11.01.2026
в мире, европа, сша, гренландия, андрюс кубилюс, жан-клод юнкер, эммануэль макрон, евросоюз, еврокомиссия, нато
В мире, Европа, США, Гренландия, Андрюс Кубилюс, Жан-Клод Юнкер, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
Еврокомиссар по обороне выступил за создание стотысячной армии Евросоюза

Еврокомиссар Кубилюс призвал создать постоянную европейскую 100-тысячную армию

© Fotolia / jamdesignФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Fotolia / jamdesign
Флаг Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 янв - РИА Новости. В Евросоюзе поддерживают создание постоянной европейской армии численностью в 100 тысяч военнослужащих, последние заявления в США по Гренландии наглядно показывают, что ЕС необходимо обеспечить свою военную независимость, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
"И самое главное - как мы заменим 100-тысячный американский постоянный военный контингент, который является хребтом военной силы в Европе? Кто станет нашей европейской постоянной "опорной" силой? Немцы? Совокупность 27 "бонсай-армий" - армий, которые выглядят красиво, но подрезаны, уменьшены, усечены? Или, как уже предлагали десять лет назад Жан-Клод Юнкер, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и как сегодня поддерживают эксперты и европейцы, создание мощной постоянной "европейской военной силы" численностью 100 тысяч военнослужащих?" - задался он вопросом, выступая на Национальной конференции 2026 "Европа под давлением" в Стокгольме.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Евродепутат рассказал о реакции ЕС на возможный захват Гренландии США
9 января, 09:48
Кубилюс назвал необходимым создание Европейского совета безопасности в составе около 10-12 членов для обсуждения ключевых вопросов обороны Евросоюза.
"Именно поэтому с самого начала нашего мандата мы запустили всю повестку "Оборонная готовность 2030". Потому что мы понимали, что Европа находится под давлением оборонных вызовов. И что нам нужен "большой взрыв" в сфере обороны. Тогда ещё не было Стратегии национальной безопасности США, не было Венесуэлы и не было угроз Гренландии. Сегодня ещё более очевидно, что нам необходимо строить независимость Европы", - добавил еврокомиссар.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-участниц Европейского союза. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка 650 миллиардов ), еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для государств-членов Евросоюза, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность 2030" предполагает увеличение расходов стран-участниц ЕС на оборону на 1,5% ВВП.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Европарламенте прокомментировали возможный захват Гренландии США
9 января, 09:41
 
В миреЕвропаСШАГренландияАндрюс КубилюсЖан-Клод ЮнкерЭммануэль МакронЕвросоюзЕврокомиссияНАТО
 
 
