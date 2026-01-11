Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии создали антисуицидальный набор с губной гармошкой и грелкой
18:07 11.01.2026
В Эстонии создали антисуицидальный набор с губной гармошкой и грелкой
В Эстонии создали антисуицидальный набор с губной гармошкой и грелкой

В антисуицидальный набор для детей в Эстонии включили губную гармошку и беруши

© Depositphotos.com / liudmilachernetskaГрустный мальчик
Грустный мальчик - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Depositphotos.com / liudmilachernetska
Грустный мальчик. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Власти Эстонии разработали набор для избавления от суицидальных мыслей у подростков, в него входят, в том числе, губная гармошка, спиннер, грелка и маркер, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на советника департамента соцстрахования Ксению Репсон-Дефорж.
"Департамент социального страхования разработал подростковый набор для избавления от суицидальных мыслей... В образец входят: раскраска-мандала и другие рабочие листы, фломастеры, губная гармошка, ароматическая свеча, спиннер, кубик Рубика, мяч-антистресс, жевательные конфеты, беруши, грелка, золотая медаль, красный маркер... Губная гармошка задумана как здоровая альтернатива вейпу, а золотая медаль - напоминание, что они могут быть чемпионами", - говорится в сообщении.
По словам Репсон-Дефорж, такой набор нацелен на возрастную группу от 10 до 19 лет и призван "снизить проявление тревожности и беспокойства": шкатулка должна воздействовать на разные органы чувств и помогать отвлечься.
"Цель в том, чтобы такие шкатулки начали собирать и активно использовать в общеобразовательных школах, школах по интересам, молодёжных и медицинских центрах. Они не заменяют профессиональную помощь, но помогают выиграть время в критический момент", - пишет ERR.
Отмечается, что содержание шкатулок было разработано психологами департамента соцстрахования на основе практического опыта работы с детьми и подростками.
