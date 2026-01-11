Рейтинг@Mail.ru
Австрийская армия получит 53 танка и БТР в 2026 году
18:00 11.01.2026 (обновлено: 18:33 11.01.2026)
Австрийская армия получит 53 танка и БТР в 2026 году
Австрийская армия получит 53 танка и БТР в 2026 году
На вооружение федеральной армии Австрии в 2026 году поступят 16 танков Leopard и 37 бронетранспортеров на колесных и гусеничных шасси, сообщает издание Kurier... РИА Новости, 11.01.2026
австрия
2026
Австрийская армия получит 53 танка и БТР в 2026 году

Kurier: австрийская армия получит 16 танков Leopard и 37 БТР

Танк Leopard 2
Танк Leopard 2
© Фото : U.S. Army / Alun Thomas
Танк Leopard 2 . Архивное фото
ВЕНА, 11 янв - РИА Новости. На вооружение федеральной армии Австрии в 2026 году поступят 16 танков Leopard и 37 бронетранспортеров на колесных и гусеничных шасси, сообщает издание Kurier со ссылкой на планы министерства обороны по модернизации армии на этот год.
"В части бронетехники предусмотрены девять модернизированных БТР Ulan, 16 модернизированных танков Leopard, а также 28 новых колёсных бронетранспортеров Pandur", - пишет издание.
Также министерство планирует закупить 855 военных внедорожных грузовых автомобилей для обновления существующего парка грузовиков.
В сфере авиационной поддержки запланирована поставка первых 12 многоцелевых вертолётов AW169M и передача армии двух модернизированных вертолётов S-70 Black Hawk.
В конце октября 2025 года министр обороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что ее целью является превращение федеральной армии в самую современную и боеспособную в истории Второй республики.
