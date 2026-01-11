Рейтинг@Mail.ru
Две тысячи самозанятых врачей временно уедут из Франции, пишет Figaro - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 11.01.2026 (обновлено: 17:40 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/es-2067252298.html
Две тысячи самозанятых врачей временно уедут из Франции, пишет Figaro
Две тысячи самозанятых врачей временно уедут из Франции, пишет Figaro - РИА Новости, 11.01.2026
Две тысячи самозанятых врачей временно уедут из Франции, пишет Figaro
Две тысячи самозанятых врачей уедут из Франции в Брюссель на несколько дней в рамках акции протеста против политики французского правительства в области... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T17:39:00+03:00
2026-01-11T17:40:00+03:00
в мире
франция
брюссель
бельгия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
https://ria.ru/20260110/frantsiya-2067140363.html
франция
брюссель
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, брюссель, бельгия
В мире, Франция, Брюссель, Бельгия
Две тысячи самозанятых врачей временно уедут из Франции, пишет Figaro

Figaro: две тысячи самозанятых врачей временно уедут из Франции в Брюссель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. Две тысячи самозанятых врачей уедут из Франции в Брюссель на несколько дней в рамках акции протеста против политики французского правительства в области здравоохранения, сообщила в воскресенье газета Figaro.
"С воскресенья по среду профсоюз Le Bloc ожидает проведения операции "Ссылка в Брюссель", в которой примут участие 2 тысячи врачей-специалистов, хирургов, анестезиологов и гинекологов", - говорится в статье.
В воскресенье медики планируют уехать на автобусах в Бельгию, выражая таким образом протест против политики властей в сфере здравоохранения, пишет издание. Они выступают против недавно принятых мер, среди которых разрешение для главы кассы медицинского страхования в одностороннем порядке устанавливать тарифы на медицинские услуги.
Как напоминает газета, тысячи самозанятых врачей вышли в субботу на демонстрацию в Париже. По данным организаторов, к акции присоединились 20 тысяч медиков.
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Глава ЦБ Франции предупредил об угрозе бюджетного удушья в стране
10 января, 17:16
 
В миреФранцияБрюссельБельгия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала