Две тысячи самозанятых врачей временно уедут из Франции, пишет Figaro

ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. Две тысячи самозанятых врачей уедут из Франции в Брюссель на несколько дней в рамках акции протеста против политики французского правительства в области здравоохранения, сообщила в воскресенье газета Figaro.
"С воскресенья по среду профсоюз Le Bloc ожидает проведения операции "Ссылка в Брюссель", в которой примут участие 2 тысячи врачей-специалистов, хирургов, анестезиологов и гинекологов", - говорится в статье.
В воскресенье медики планируют уехать на автобусах в Бельгию, выражая таким образом протест против политики властей в сфере здравоохранения, пишет издание. Они выступают против недавно принятых мер, среди которых разрешение для главы кассы медицинского страхования в одностороннем порядке устанавливать тарифы на медицинские услуги.
Как напоминает газета, тысячи самозанятых врачей вышли в субботу на демонстрацию в Париже. По данным организаторов, к акции присоединились 20 тысяч медиков.