МВД ФРГ планирует усилить борьбу с леворадикалами

БЕРЛИН, 11 янв - РИА Новости. МВД Германии намерено усилить борьбу с левыми экстремистами и расширить полномочия для предотвращения подобных блэкауту в Берлине диверсий и поиска преступников, сообщил в интервью изданию МВД Германии намерено усилить борьбу с левыми экстремистами и расширить полномочия для предотвращения подобных блэкауту в Берлине диверсий и поиска преступников, сообщил в интервью изданию Bild министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.

"Мы не сдадим позиции левым и климатическим экстремистам. Больше персонала, больше полномочий и более жёсткие законы — это ответ на террор", - сказал он.

По его словам, МВД планирует значительно усилить кадровый состав спецслужб, чтобы более тщательно изучать леворадикальную среду. Одним из ключевых пунктов Добриндт назвал расширение цифровых полномочий, чтобы следователи могли быстрее получать доступ к "цифровым следам" предполагаемых преступников.

Добриндт настаивает на скорейшем введении закона о защите критической инфраструктуры, в рамках которого операторы будут обязаны внедрять строгие концепции защиты и планы действий в чрезвычайных ситуациях.

Также на законодательном уровне предполагается установить более высокие стандарты кибербезопасности для цифровых сетей и систем управления, чтобы предотвращать хакерские атаки и диверсии.

Кроме того, ведомство планирует с помощью проверок безопасности проанализировать чувствительные данные различных объектов инфраструктуры на предмет возможного злоупотребления, дабы они не могли быть использованы экстремистами в качестве основы для подготовки терактов и диверсий.

Третьего января около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества и частично отопления из-за пожара на подвесном кабельном мосту, сообщал оператор. Ответственность за произошедшее взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan. Власти города объявили в связи с блэкаутом чрезвычайную ситуацию. Как сообщил 10 января оператор Stromnetz Berlin, полный ремонт электросети займет несколько месяцев из-за значительного ущерба.