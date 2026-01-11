Евросоюз не может предложить ничего, кроме ненависти к России, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 11 янв - РИА Новости. Евросоюз не может предложить ничего, кроме ненависти к России, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Если Европейский союз не очнется, то будет не способен реагировать ни на что. Обратите внимание, что единственное, что может Европейский союз - это ненавидеть русских, здесь качество идеальное, но, к сожалению, ничего другого Европейский союз предложить не может: конкурентоспособность падает, мы не можем договориться о совместной обороне, все смотрят только в сторону США" - сказал Фицо в интервью словацкому телеканалу ТА3 в воскресенье.
Ранее он предложил снять Каю Каллас с поста верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Он заявил, что ЕС не может своевременно реагировать на кризис и у него нет собственного мнения по событиям, которые происходят в мире.
