Фицо назвал планы Парижа и Лондона отправить войска на Украину провокацией
15:55 11.01.2026 (обновлено: 15:56 11.01.2026)
Фицо назвал планы Парижа и Лондона отправить войска на Украину провокацией
Фицо назвал планы Парижа и Лондона отправить войска на Украину провокацией
Великобритания и Франция провоцируют Россию на конфликт, заявляя о планах направить своих солдат на Украину, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 11.01.2026
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо
Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 11 янв - РИА Новости. Великобритания и Франция провоцируют Россию на конфликт, заявляя о планах направить своих солдат на Украину, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Так странно, что двое бывших союзников Советского Союза во Второй мировой войне - Великобритания и Франция - будто бы провоцируют, это провокация. Думаю, что вы слышали заявления российских представителей о том, что каждый иностранный солдат на территории Украины будет легитимной целью в этом конфликте. Я задаю вопрос: это о мире или о схватке? Хотим любой ценой развязать войну? О чем на самом деле речь?" - сказал Фицо в интервью словацкому телеканалу ТА3 в воскресенье.
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
СМИ раскрыли, сколько военных европейцы отправят на Украину
8 января, 12:43
Он подтвердил, что Словакия никогда не пошлет на Украину своих военных, добавив, что республика готова продолжить с украинской стороной реализацию взаимовыгодных гражданских проектов.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой коалиции желающих в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Зеленский обязал Британию и Францию ввести войска на Украину
5 января, 08:00
 
