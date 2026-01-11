Фицо назвал планы Парижа и Лондона отправить войска на Украину провокацией

БРАТИСЛАВА, 11 янв - РИА Новости. Великобритания и Франция провоцируют Россию на конфликт, заявляя о планах направить своих солдат на Украину, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Так странно, что двое бывших союзников Советского Союза во Второй мировой войне - Великобритания и Франция - будто бы провоцируют, это провокация. Думаю, что вы слышали заявления российских представителей о том, что каждый иностранный солдат на территории Украины будет легитимной целью в этом конфликте. Я задаю вопрос: это о мире или о схватке? Хотим любой ценой развязать войну? О чем на самом деле речь?" - сказал Фицо в интервью словацкому телеканалу ТА3 в воскресенье.
Он подтвердил, что Словакия никогда не пошлет на Украину своих военных, добавив, что республика готова продолжить с украинской стороной реализацию взаимовыгодных гражданских проектов.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой коалиции желающих в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
