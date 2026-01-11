Рейтинг@Mail.ru
Ошибочно считать Россию главной угрозой для Европы, заявил экс-посол КНР
15:23 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/es-2067235526.html
Ошибочно считать Россию главной угрозой для Европы, заявил экс-посол КНР
Экс-посол КНР Цуй Тянькай: ошибочно считать Россию главной угрозой для Европы

ПЕКИН, 11 янв - РИА Новости. Значительная часть Европы в настоящее время считает Россию своей самой большой угрозой безопасности, но это ошибочное суждение, заявил в воскресенье бывший посол КНР в США Цуй Тянькай.
"Упоминалось, что Европе требуется помощь США для обеспечения безопасности, она сейчас находится в безвыходном положении и вынуждена умолять Вашингтон. Из этого следует вопрос: если вам нужна защита безопасности, значит, существует угроза безопасности. Но что является угрозой безопасности для Европы? Если не определена угроза безопасности, то какая защита вам нужна, и есть ли у вас возможность её обеспечить? Эти вопросы остаются без ответа", - заявил Цуй Тянькай, выступая в рамках круглого стола на тему "Отношения США с союзниками в эпоху Трампа 2.0".
По его мнению, "значительная часть Европы в настоящее время считает Россию своей самой большой угрозой безопасности". "На мой взгляд, это ошибочное суждение", - добавил экс-посол КНР в США.
"Считать Россию в настоящее время самой большой угрозой безопасности для европейских стран, по моему мнению, неверно, и Китай, безусловно, тоже. Если бы Гренландия действительно перешла в другие руки, неизвестно, считали бы они США угрозой. Я думаю, что самая большая угроза безопасности для европейцев — это их внутренние демоны", - указал он.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что любой здравомыслящий человек прекрасно отдает себе отчет в том, что "у России не было никогда, нет и не будет никакого желания ни на кого нападать". Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Философия многополярности
18 марта 2025, 08:00
 
