Фицо призвал заменить Каю Каллас

БРАТИСЛАВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Каю Каллас необходимо заменить на посту верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

Он заявил, что Европейский союз не может своевременно реагировать на кризис и у него нет собственного мнения по событиям, которые происходят в мире.