Рейтинг@Mail.ru
Фицо призвал заменить Каю Каллас - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/es-2067232685.html
Фицо призвал заменить Каю Каллас
Фицо призвал заменить Каю Каллас - РИА Новости, 11.01.2026
Фицо призвал заменить Каю Каллас
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Каю Каллас необходимо заменить на посту верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T15:04:00+03:00
2026-01-11T15:04:00+03:00
в мире
словакия
роберт фицо
кайя каллас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059714368_0:94:2816:1678_1920x0_80_0_0_38934b325718719c78e894c2c706de0b.jpg
https://ria.ru/20260108/fitso-2066910007.html
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059714368_166:0:2667:1876_1920x0_80_0_0_598a55d94c8031238296e80c17d72c47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, роберт фицо, кайя каллас
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Кайя Каллас
Фицо призвал заменить Каю Каллас

Фицо призвал заменить Каю Каллас на посту верховного представителя ЕС

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Каю Каллас необходимо заменить на посту верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.
"Скажу это первый раз и вслух: …мы должны заменить высокого представителя Европейского союза по международной политике госпожу Каллас", - сказал Фицо в интервью словацкому телеканалу ТА3 в воскресенье.
Он заявил, что Европейский союз не может своевременно реагировать на кризис и у него нет собственного мнения по событиям, которые происходят в мире.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Фицо назвал ошибкой сведение счетов с Россией через конфликт на Украине
8 января, 19:02
 
В миреСловакияРоберт ФицоКайя Каллас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала