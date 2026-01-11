Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС готовит санкции против США из-за претензий на Гренландию
02:50 11.01.2026 (обновлено: 09:03 11.01.2026)
СМИ: ЕС готовит санкции против США из-за претензий на Гренландию
СМИ: ЕС готовит санкции против США из-за претензий на Гренландию - РИА Новости, 11.01.2026
СМИ: ЕС готовит санкции против США из-за претензий на Гренландию
Евросоюз готовит санкции против американских корпораций на случай, если США не откажутся от претензий на Гренландию, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T02:50:00+03:00
2026-01-11T09:03:00+03:00
СМИ: ЕС готовит санкции против США из-за претензий на Гренландию

Telegraph: ЕС готовит санкции против фирм из США из-за претензий на Гренландию

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Евросоюз готовит санкции против американских корпораций на случай, если США не откажутся от претензий на Гренландию, пишет газета Telegraph.
"ЕС составляет планы санкций против американских компаний на случай, если (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп откажется от предложения о развертывании сил НАТО (вместо присоединения Гренландии к США. — Прим. ред.)", —говорится в публикации.
По данным СМИ, Великобритания ведет переговоры с другими европейскими странами об отправке в Гренландию миссии НАТО. Они рассчитывают, что усиление присутствия в Арктике позволит убедить главу Белого дома отказаться от притязаний на остров.
Что касается экономических мер, то Евросоюз рассматривает ограничение деятельности технологических гигантов, включая Meta*, Google, Microsoft и X, на своей территории. Это также может затронуть американские банки и финансовые фирмы, указывается в статье.
На крайний случай европейцы допускают изгнание американских военных, дислоцирующихся на их базах, резюмировалось в материале.
Планы Трампа на Гренландию

С начала второго президентского срока Трамп не раз говорил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для американской нацбезопасности и "защиты свободного мира". Президент также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.
В декабре прошлого года Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Тот, в свою очередь, подтвердил намерение США присоединить к себе эту территорию.
Ситуация обострилась после военной операции США в Венесуэле в начале января. Тогда Трамп вновь заявил, что США нуждаются в Гренландии. А незадолго до этого жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой острова, окрашенной в цвета американского флага, с подписью: "Скоро".
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Скриншот публикации Кэти Миллер в социальной сети
Все это вызвало резкую критику в самой Гренландии, где лидеры всех пяти парламентских партий в совместном заявлении осудили риторику Вашингтона и выступили против присоединения к США. В свою очередь, датский посол в Штатах Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Копенгаген и Вашингтон — близкие союзники.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании. Она остается частью Датского королевства, но в 2009-м получила право на самоуправление и самостоятельный выбор внутренней политики.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
