Ефимов: москвичи сэкономили 3,7 млрд рублей за счет льготы в ИЖС - РИА Новости, 11.01.2026
14:06 11.01.2026
Ефимов: москвичи сэкономили 3,7 млрд рублей за счет льготы в ИЖС
Ефимов: москвичи сэкономили 3,7 млрд рублей за счет льготы в ИЖС
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: москвичи сэкономили 3,7 млрд рублей за счет льготы в ИЖС

Ефимов: москвичи сэкономили 3,7 млрд рублей благодаря льготе в ИЖС

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Москвичи сэкономили 3,7 миллиарда рублей благодаря льготным условиям выкупа участков для индивидуального жилищного строительства рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В Москве с апреля 2020 года физические лица могут выкупать у города землю за 40% от ее кадастровой стоимости. Механизм распространяется на участки, которые ранее были арендованы для возведения частного дома.
"За неполные шесть лет со скидкой 60%в граждане выкупили 686 участков общей площадью 72,7 гектара. Выгода москвичей за этот период составила около 3,7 миллиарда рублей, в том числе 508 миллионов рублей по итогам 2025 года", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что по приобретению участков со скидкой лидируют Троицкий (230 участков с 2020 года совокупной площадью 27,6 гектара), Юго-Западный (158 участков и около 12 гектаров) и Новомосковский (111 участков или почти 12 гектаров) округа.
Скидка, как уточняется в пресс-релизе, устанавливается для арендаторов, которые за полтора года возвели на участке капитальные объекты и оформили собственность на них.
