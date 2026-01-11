Ефимов: москвичи сэкономили 3,7 млрд рублей за счет льготы в ИЖС

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Москвичи сэкономили 3,7 миллиарда рублей благодаря льготным условиям выкупа участков для индивидуального жилищного строительства рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

В Москве с апреля 2020 года физические лица могут выкупать у города землю за 40% от ее кадастровой стоимости. Механизм распространяется на участки, которые ранее были арендованы для возведения частного дома.

"За неполные шесть лет со скидкой 60%в граждане выкупили 686 участков общей площадью 72,7 гектара. Выгода москвичей за этот период составила около 3,7 миллиарда рублей, в том числе 508 миллионов рублей по итогам 2025 года", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении указывается, что по приобретению участков со скидкой лидируют Троицкий (230 участков с 2020 года совокупной площадью 27,6 гектара), Юго-Западный (158 участков и около 12 гектаров) и Новомосковский (111 участков или почти 12 гектаров) округа.