https://ria.ru/20260111/efimov-2065648963.html
Ефимов: в Москве в 2025 году подготовили 45 проектов КРТ в промзонах
Ефимов: в Москве в 2025 году подготовили 45 проектов КРТ в промзонах - РИА Новости, 11.01.2026
Ефимов: в Москве в 2025 году подготовили 45 проектов КРТ в промзонах
В Москве в 2025 году подготовили 45 проектов комплексного развития территории (КРТ) в 34 промзонах, в рамках которых планируется построить более 7 миллионов... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T12:12:00+03:00
2026-01-11T12:12:00+03:00
2026-01-11T12:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11dbfa8b057f7d3c8dda20f2926f76ac.jpg
https://ria.ru/20251230/efimov-2065495063.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5173ca5ebe419cb891b9c852b9ba3ede.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве в 2025 году подготовили 45 проектов КРТ в промзонах
Ефимов: в Москве в 2025 году подготовили 45 проектов КРТ в 34 промзонах
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В Москве в 2025 году подготовили 45 проектов комплексного развития территории (КРТ) в 34 промзонах, в рамках которых планируется построить более 7 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В 2025 году после тщательного обследования десятков участков и оценки их градостроительного потенциала подготовлено и опубликовано 45 проектов КРТ в 34 промзонах: 20 включенных в программу ранее и 14 новых. В совокупности на территории общей площадью свыше 390 гектаров планируется построить 7,1 миллиона квадратных метров недвижимости и создать около 43 тысяч новых рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, в рамках этих проектов КРТ помимо жилья построят свыше 2,7 миллиона квадратных метров необходимой инфраструктуры: школы, детсады, спорткомплексы и поликлиники.
Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится почти 400 проектов комплексного развития территорий, в рамках которых планируется построить свыше 70 миллионов квадратных метров недвижимости.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал
, что в 2026 году в Москве работы начнутся на 20 площадках КРТ.