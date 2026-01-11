© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов: в Москве в 2025 году подготовили 45 проектов КРТ в промзонах

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В Москве в 2025 году подготовили 45 проектов комплексного развития территории (КРТ) в 34 промзонах, в рамках которых планируется построить более 7 миллионов квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В 2025 году после тщательного обследования десятков участков и оценки их градостроительного потенциала подготовлено и опубликовано 45 проектов КРТ в 34 промзонах: 20 включенных в программу ранее и 14 новых. В совокупности на территории общей площадью свыше 390 гектаров планируется построить 7,1 миллиона квадратных метров недвижимости и создать около 43 тысяч новых рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как указывается в сообщении, в рамках этих проектов КРТ помимо жилья построят свыше 2,7 миллиона квадратных метров необходимой инфраструктуры: школы, детсады, спорткомплексы и поликлиники.

Всего в Москве на разных этапах реализации и подготовки находится почти 400 проектов комплексного развития территорий, в рамках которых планируется построить свыше 70 миллионов квадратных метров недвижимости.