"Тампа" разгромила "Филадельфию" в матче НХЛ

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде разгромила "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 7:2 (2:1, 1:0, 4:1) в пользу гостей, в составе которых дублями отметились российский нападающий Никита Кучеров (2-я и 7-я минуты) и канадец Гейдж Гонсалвес (43, 52), также шайбы забросили Ник Пол (34), Брэндон Хэйгел (44) и Янни Гурд (50). У "Филадельфии" отличились Гарнет Хэтэуэй (5) и Оуэн Типпетт (45).
11 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
04:15 • Гарнет Хэтэуэй
(Ноа Юлсен, Родриго Аболс)
44:45 • Оуэн Типпетт
01:49 • Никита Кучеров
06:05 • Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт, Charles-Edouard D'Astous)
33:37 • Ник Пол
(Charles-Edouard D'Astous, Энтони Чирелли)
42:03 • Гаге Гонсалвеш
43:37 • Брэндон Хагель
49:00 • Янни Гурде
51:00 • Гаге Гонсалвеш
Кучеров также записал на свой счет две результативные передачи и был признан первой звездой встречи. 32-летний россиянин набирает очки в седьмом матче подряд. Всего в его активе 65 очков (22 гола + 43 передачи) в 39 играх. Кучеров занимает четвертое место в гонке бомбардиров текущего сезона, а также лидирует по набранным очкам среди россиян. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 18 бросков из 20 и был признан третьей звездой встречи.
"Тампа" выиграла девятый матч регулярного чемпионата подряд и с 57 очками располагается на втором месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Филадельфия" (52 очка) идет на третьей позиции в Столичном дивизионе.
Результаты остальных матчей дня:
"Колорадо Эвеланш" - "Коламбус Блю Джекетс" - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0);
"Сан-Хосе Шаркс" - "Даллас Старз" - 5:4 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 1:0);
"Баффало Сэйбрз" - "Анахайм Дакс" - 5:3 (1:0, 1:0, 3:3);
"Каролина Харрикейнз" - "Сиэтл Кракен" - 3:2 (1:1, 0:0, 2:1).
