"Тампа" разгромила "Филадельфию" в матче НХЛ

Кучеров также записал на свой счет две результативные передачи и был признан первой звездой встречи. 32-летний россиянин набирает очки в седьмом матче подряд. Всего в его активе 65 очков (22 гола + 43 передачи) в 39 играх. Кучеров занимает четвертое место в гонке бомбардиров текущего сезона, а также лидирует по набранным очкам среди россиян. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 18 бросков из 20 и был признан третьей звездой встречи.