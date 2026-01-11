Рейтинг@Mail.ru
19:59 11.01.2026
В подмосковном Клину в ДТП с автобусом погиб человек
В подмосковном Клину в ДТП с автобусом погиб человек
происшествия, клин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), opel astra, московская область (подмосковье)
Происшествия, Клин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Opel Astra, Московская область (Подмосковье)
В подмосковном Клину в ДТП с автобусом погиб человек

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом в подмосковном городском округе Клин, пассажир иномарки погиб, водителя и еще двух пассажиров госпитализировали, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
"Сегодня примерно в 17.15 на 527-м километре автодороги А-108 произошло дорожно-транспортное происшествие (городском округе Клин - ред.). По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки Opel, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом марки "Лиаз". В результате ДТП пассажир легковушки погиб на месте, а водитель и еще два пассажира госпитализированы с телесными повреждениями", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Главк добавил, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Последствия ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
На Урале двоих пассажиров въехавшего в столб автобуса госпитализировали
ПроисшествияКлинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Opel AstraМосковская область (Подмосковье)
 
 
