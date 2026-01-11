https://ria.ru/20260111/dtp-2067266102.html
В подмосковном Клину в ДТП с автобусом погиб человек
В подмосковном Клину в ДТП с автобусом погиб человек - РИА Новости, 11.01.2026
В подмосковном Клину в ДТП с автобусом погиб человек
Легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом в подмосковном городском округе Клин, пассажир иномарки погиб, водителя и еще двух пассажиров...
происшествия
клин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
opel astra
московская область (подмосковье)
клин
московская область (подмосковье)
Легковушка столкнулась с автобусом в Клину, один человек погиб, трое пострадали