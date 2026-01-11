Охотники на "Бабу-ягу" сбили под Красноармейском около 80 дронов за месяц

ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Расчёт подразделения беспилотных систем 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" за месяц боевой работы на красноармейском направлении поразил порядка 80 тяжёлых дронов ВСУ типа "Баба-яга", рассказал РИА Новости старший расчёта с позывным "Енот".

Работа велась преимущественно в ночное время — как по целеуказанию от пехотных подразделений, так и в режиме свободной охоты.

"Либо пехота передавала, что дрон завис над ними или прошёл рядом, либо я сам выявлял цель и уничтожал. В среднем за месяц вышло порядка 80 поражённых аппаратов", — сообщил военнослужащий.

По его словам, после смены направления возникла острая необходимость противодействия именно этому типу беспилотников.