https://ria.ru/20260111/dron-2067184902.html
Охотники на "Бабу-ягу" сбили под Красноармейском около 80 дронов за месяц
Охотники на "Бабу-ягу" сбили под Красноармейском около 80 дронов за месяц - РИА Новости, 11.01.2026
Охотники на "Бабу-ягу" сбили под Красноармейском около 80 дронов за месяц
Расчёт подразделения беспилотных систем 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" за месяц боевой работы на красноармейском... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T01:58:00+03:00
2026-01-11T01:58:00+03:00
2026-01-11T01:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ca7f4030176d9c47cc78c06114ed59b.jpg
https://ria.ru/20260110/vsu-2067169010.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4198abd4c7db4fc8fc1cb4b60bf9d29c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Охотники на "Бабу-ягу" сбили под Красноармейском около 80 дронов за месяц
РИА Новости: ВС РФ за месяц сбили около 80 дронов "Баба-яга" под Красноармейском
ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Расчёт подразделения беспилотных систем 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" за месяц боевой работы на красноармейском направлении поразил порядка 80 тяжёлых дронов ВСУ типа "Баба-яга", рассказал РИА Новости старший расчёта с позывным "Енот".
Работа велась преимущественно в ночное время — как по целеуказанию от пехотных подразделений, так и в режиме свободной охоты.
"Либо пехота передавала, что дрон завис над ними или прошёл рядом, либо я сам выявлял цель и уничтожал. В среднем за месяц вышло порядка 80 поражённых аппаратов", — сообщил военнослужащий.
По его словам, после смены направления возникла острая необходимость противодействия именно этому типу беспилотников.
"На участке, куда мы зашли, "Бабы-яги" вели себя очень активно. Было принято решение выделить отдельный расчёт под их уничтожение", — рассказал "Енот".