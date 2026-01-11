Рейтинг@Mail.ru
Охотники на "Бабу-ягу" сбили под Красноармейском около 80 дронов за месяц - РИА Новости, 11.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:58 11.01.2026
Охотники на "Бабу-ягу" сбили под Красноармейском около 80 дронов за месяц
Охотники на "Бабу-ягу" сбили под Красноармейском около 80 дронов за месяц - РИА Новости, 11.01.2026
Охотники на "Бабу-ягу" сбили под Красноармейском около 80 дронов за месяц
Расчёт подразделения беспилотных систем 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" за месяц боевой работы на красноармейском... РИА Новости, 11.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20260110/vsu-2067169010.html
Новости
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Охотники на "Бабу-ягу" сбили под Красноармейском около 80 дронов за месяц

РИА Новости: ВС РФ за месяц сбили около 80 дронов "Баба-яга" под Красноармейском

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Расчёт подразделения беспилотных систем 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" за месяц боевой работы на красноармейском направлении поразил порядка 80 тяжёлых дронов ВСУ типа "Баба-яга", рассказал РИА Новости старший расчёта с позывным "Енот".
Работа велась преимущественно в ночное время — как по целеуказанию от пехотных подразделений, так и в режиме свободной охоты.
"Либо пехота передавала, что дрон завис над ними или прошёл рядом, либо я сам выявлял цель и уничтожал. В среднем за месяц вышло порядка 80 поражённых аппаратов", — сообщил военнослужащий.
По его словам, после смены направления возникла острая необходимость противодействия именно этому типу беспилотников.
"На участке, куда мы зашли, "Бабы-яги" вели себя очень активно. Было принято решение выделить отдельный расчёт под их уничтожение", — рассказал "Енот".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Российские силовики рассказали о разделении в ВСУ на костяк и пушечное мясо
Вчера, 21:35
Вчера, 21:35
 
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
 
 
