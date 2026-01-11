https://ria.ru/20260111/donetsk-2067258918.html
Над Донецком прогремели три взрыва
Над Донецком прогремели три взрыва - РИА Новости, 11.01.2026
Над Донецком прогремели три взрыва
В небе над Донецком прозвучали три взрыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T18:56:00+03:00
2026-01-11T18:56:00+03:00
2026-01-11T18:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
украина
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932588958_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_9b899980a13ccf3e6d7e59812c8641c3.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932588958_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_55e9a4b7b6cbcc15442fb16bcafc09d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Над Донецком прогремели три взрыва
РИА Новости: в небе над Донецком прогремели три мощных взрыва