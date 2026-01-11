Рейтинг@Mail.ru
Над Донецком прогремели три взрыва - РИА Новости, 11.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 11.01.2026
Над Донецком прогремели три взрыва
Над Донецком прогремели три взрыва
В небе над Донецком прозвучали три взрыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.01.2026
2026
донецк, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. В небе над Донецком прозвучали три взрыва, передает корреспондент РИА Новости.
В интервале между 18.30 и 18.40 мск в небе над Донецком прозвучали три мощных взрыва. Они были слышны в центральной и северо-восточной части города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
