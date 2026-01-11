"Добро.рф" собрала 244 тысячи волонтеров в сфере науки, заявил Чернышенко

«

"По решению президента России Владимира Путина в нашей стране объявлено Десятилетие науки и технологий. Одно из его важных направлений – научное волонтерство... На "Добро.рф" уже зарегистрировано порядка 244 тысячи волонтёров в сфере науки. Мы видим, что интерес к этому направлению ежегодно растёт: за 2025 год число таких добровольцев на платформе увеличилось почти на 14 тысяч", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Росмолодежи.