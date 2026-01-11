"Добро.рф" собрала 244 тысячи волонтеров в сфере науки, заявил Чернышенко

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Платформа "Добро.рф" собрала порядка 244 тысяч волонтеров в сфере науки, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«
"По решению президента России Владимира Путина в нашей стране объявлено Десятилетие науки и технологий. Одно из его важных направлений – научное волонтерство... На "Добро.рф" уже зарегистрировано порядка 244 тысячи волонтёров в сфере науки. Мы видим, что интерес к этому направлению ежегодно растёт: за 2025 год число таких добровольцев на платформе увеличилось почти на 14 тысяч", - сказал Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы Росмолодежи.
Чернышенко рассказал, почему важны научные центры мирового уровня
25 февраля 2025, 11:20
В Федеральном агентстве по делам молодежи отметили, что ведомство развивает научное направление в рамках центра молодых исследователей "Полюс".
«
"В образовательных программах центра приняли участие 4 тысячи человек из 76 регионов страны. Их работа имеет практически полезный результат. На одноимённом форуме молодых учёных ребята предложили 36 проектов по развитию и популяризации Арктической зоны и Северного морского пути – одного из приоритетных направлений развития нашей страны. Среди них исследования, посвящённые судостроительным технологиям и влиянию нефтегазодобычи на природу Ненецкого автономного округа", - приводятся в сообщении слова руководителя Росмолодежи Григория Гурова.
В 2025 году на базе центра прошли 24 образовательные и просветительские программы, десять из них - в рамках национального проекта "Молодежь и дети", подчеркнул Гуров.
В свою очередь председатель правления "Движения первых" Артур Орлов отметил, что целью Всероссийского проекта "Первые в науке" стали достижение технологического суверенитета и поддержки молодых талантов России. Глава движения напомнил, что проект заработал в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". В день запуска организация презентовала цифровую платформу "Научная Вселенная Первых".
Чернышенко и Секиринский оценили новейшие на Конгрессе
27 ноября 2025, 23:21
«
"В настоящий момент на платформе более 160 тысяч активных участников, а общий охват проекта "Первые в Науке" достиг более 200 тысяч школьников и студентов. В 30 пилотных регионах организована сеть из более чем 600 научных клубов "Первых". Они функционируют на базе первичных, местных, региональных отделений", - приводятся в сообщении слова Орлова.
Глава движения подчеркнул, что целью организации стало воспитание в детях "гена исследователя", создание условия для развития у детей и молодежи познавательной активности, стремления к научному творчеству, исследовательскому делу и изобретательству.
В частности, в рамках научных клубов "Первых" работают четыре направления: юные исследователи ("юнисты", юные инженеры ("юнтехи"), юные IT-специалисты ("юниты") и юные натуралисты ("юннаты"). В Росмолодежи добавили, что в этом году планируется расширить работу научных клубов на 89 регионов России. В общей сложности в планах открыть 2 тысячи клубов.
Чернышенко рассказал о роли Конгресса молодых ученых
26 ноября 2025, 19:45