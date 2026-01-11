Рейтинг@Mail.ru
Названы самые необычные деньги мира
06:15 11.01.2026
Названы самые необычные деньги мира
Названы самые необычные деньги мира
2026-01-11T06:15:00+03:00
2026-01-11T06:15:00+03:00
Названы самые необычные деньги мира

Денежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости, Мариета Манукян. Стремление создать более долговечные банкноты и предотвратить появление поддельных заставило центральные банки по всему миру изменить подход к печати купюр. О том, какие технологии печати определяют облик современных банкнот в разных странах, где существуют деньги-"хамелеоны" и почему формат купюр менялся со временем, - в материале РИА Новости.

Вместо бумаги

Полимерные банкноты появились не как дизайнерский эксперимент. В Австралии в 1970–1980-х годах по мере развития копировальной техники резко возросло количество фальшивых купюр. Тогда ведомства и регулятор представили в 1988 году первую полимерную банкноту.
Австралийский опыт переняли и другие страны. Так, Великобритания выпустила в 2016 году первую полимерную купюру номиналом в 5 фунтов с изображением Уинстона Черчилля. Регулятор страны отмечал, что такие купюры служат в 2,5 раза дольше, чем хлопчатобумажные. Кроме того, они защищены голограммами, более устойчивы к влаге и загрязнениям.
Также страны стали использовать полимерные банкноты для иллюстрации памятных событий. Например, Мексика в 2021 году выпустила купюру, посвященную победе в борьбе за независимость от Испании, Народный банк Китая - зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 года, а Центробанк России - чемпионату мира по футболу FIFA в 2018 году.

Поворот на 90 градусов

Канада стала одной из первых стран, где классический горизонтальный формат купюр сменили на вертикальный. По замыслу регулятора, такой формат лучше соответствует тому, как люди держат и обменивают деньги в повседневной жизни. На первой банкноте, поступившей в обращение в 2018 году, был изображен портрет активистки борьбы за гражданские права Виолы Десмонд.
При этом в других странах вертикальная купюра была введена не просто для удобства, а для борьбы с финансовым кризисом. Так, Венесуэла в 2017 году заменила такими купюрами старые банкноты, обесценившиеся из-за гиперинфляции.
Также интересны и вертикальные швейцарские купюры, на которых вместо портретов исторических деятелей изображены "природные грани" страны: звездные созвездия, земной шар или одуванчик в руке.

Хамелеона

Одни из элементов, которые позволяют отличить оригинальную банкноту от поддельной - оптические. Так, проверка денег на подлинность сводится к тому, чтобы наклонить купюру и увидеть, как меняется ее цвет.
"Хамелеоновая технология" печати практикуется в еврозоне: Центральный банк (ЕЦБ) использует цветопеременную краску, из-за которой цифра номинала в 50 евро и выше при наклоне меняет оттенок. "Оживают" также казахстанские тенге, японские иены, американский доллар.
Помимо переменных чернил для печати банкнот, существуют и так называемые тактильные метки. Они позволяют слабовидящим удостовериться на ощупь, что в руках - оригинальная купюра. Такие деньги находятся в обращении на Филиппинах.

Новые рубли

Банк России тоже уже несколько лет работает над повышением качества и долговечности российских денег. Первыми стали купюры номиналом 100 и 5000 рублей.
В оформлении банкнот используется символика федеральных округов: на лицевой стороне представлены памятники столицы округа, на оборотной стороне - достопримечательности регионов, входящих в состав федеральных округов.
В конце декабря 2025 года ЦБ представил новую банкноту в 1000 рублей. В ее дизайне использованы защитная нить, оптически переменные признаки, традиционный водяной знак и мелкие графические элементы - от гармони и эчпочмака до саратовского калача и медведя. Остальные номиналы будут модернизированы поэтапно до конца 2028 года.
Австралия, Великобритания, Мексика, Уинстон Черчилль, Международная федерация футбола (ФИФА), Европейский центральный банк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
