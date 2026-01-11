В Дании придумали, как сохранить Гренландию с помощью принца

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Главный редактор датской интернет-газеты Netavisen Pio Нильс Йесперсен предложил перенести резиденцию наследного принца Дании Кристиана в столицу Гренландии Нуук на фоне напряженности с США, чтобы укрепить культурные связи острова с Копенгагеном.

Йесперсен в беседе с датским изданием BT заявил, что между Копенгагеном и Нууком отсутствует "решающее звено", связанное с королевской семьей. Как написало издание, он считает, что именно отсутствие прочных связей между ними создало пустоту, которую сейчас пытаются заполнить США

"Если бы у нас был наследный принц, у которого есть резиденция в Гренландии , на Фарерских островах , реальное присутствие там, возможно, он бы меньше ходил в ночные клубы в Южной Европе и больше - на дискотеки на севере", - сказал Йесперсен изданию.

По мнению главного редактора Netavisen Pio, кронпринц или другой член королевской семьи должен иметь постоянную резиденцию в Нууке и столице Фарерских островов Торсхавн и выучить гренландский и фарерский языки.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.