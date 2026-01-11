В Дании придумали, как сохранить Гренландию с помощью принца

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Главный редактор датской интернет-газеты Netavisen Pio Нильс Йесперсен предложил перенести резиденцию наследного принца Дании Кристиана в столицу Гренландии Нуук на фоне напряженности с США, чтобы укрепить культурные связи острова с Копенгагеном.
Йесперсен в беседе с датским изданием BT заявил, что между Копенгагеном и Нууком отсутствует "решающее звено", связанное с королевской семьей. Как написало издание, он считает, что именно отсутствие прочных связей между ними создало пустоту, которую сейчас пытаются заполнить США.
"Если бы у нас был наследный принц, у которого есть резиденция в Гренландии, на Фарерских островах, реальное присутствие там, возможно, он бы меньше ходил в ночные клубы в Южной Европе и больше - на дискотеки на севере", - сказал Йесперсен изданию.
По мнению главного редактора Netavisen Pio, кронпринц или другой член королевской семьи должен иметь постоянную резиденцию в Нууке и столице Фарерских островов Торсхавн и выучить гренландский и фарерский языки.
В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата автономной территории, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.