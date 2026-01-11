Рейтинг@Mail.ru
В Дании придумали, как сохранить Гренландию с помощью принца - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 11.01.2026 (обновлено: 21:55 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/daniya-2067247509.html
В Дании придумали, как сохранить Гренландию с помощью принца
В Дании придумали, как сохранить Гренландию с помощью принца - РИА Новости, 11.01.2026
В Дании придумали, как сохранить Гренландию с помощью принца
Главный редактор датской интернет-газеты Netavisen Pio Нильс Йесперсен предложил перенести резиденцию наследного принца Дании Кристиана в столицу Гренландии... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T17:03:00+03:00
2026-01-11T21:55:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
ларс лёкке расмуссен
дональд трамп
метте фредериксен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067248944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47ad21d3a47ae9dbcb1767d486f89ba5.jpg
https://ria.ru/20260111/grenlandiya-2067133439.html
https://ria.ru/20260111/grenlandiya-2067235366.html
https://ria.ru/20260111/oppozitsioner-2067225470.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067248944_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_18f99d514a1f7c41b533f9eedf3d96e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, ларс лёкке расмуссен, дональд трамп, метте фредериксен
В мире, Гренландия, Дания, США, Ларс Лёкке Расмуссен, Дональд Трамп, Метте Фредериксен
В Дании придумали, как сохранить Гренландию с помощью принца

Йесперсон: датскому принцу нужно переехать в Гренландию и меньше ходить в клубы

© Getty Images / Martin Sylvest AndersenНаследный принц Дании Кристиан
Наследный принц Дании Кристиан - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Getty Images / Martin Sylvest Andersen
Наследный принц Дании Кристиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Главный редактор датской интернет-газеты Netavisen Pio Нильс Йесперсен предложил перенести резиденцию наследного принца Дании Кристиана в столицу Гренландии Нуук на фоне напряженности с США, чтобы укрепить культурные связи острова с Копенгагеном.
Йесперсен в беседе с датским изданием BT заявил, что между Копенгагеном и Нууком отсутствует "решающее звено", связанное с королевской семьей. Как написало издание, он считает, что именно отсутствие прочных связей между ними создало пустоту, которую сейчас пытаются заполнить США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Гренландия нам в помощь: Россия заставила считаться со своими интересами
Вчера, 08:00
"Если бы у нас был наследный принц, у которого есть резиденция в Гренландии, на Фарерских островах, реальное присутствие там, возможно, он бы меньше ходил в ночные клубы в Южной Европе и больше - на дискотеки на севере", - сказал Йесперсен изданию.
По мнению главного редактора Netavisen Pio, кронпринц или другой член королевской семьи должен иметь постоянную резиденцию в Нууке и столице Фарерских островов Торсхавн и выучить гренландский и фарерский языки.
В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата автономной территории, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Арктика - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
FT: в Скандинавии опровергли слова Трампа о российских судах у Гренландии
Вчера, 15:22
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Гренландии обвинили Данию в провоцировании начала распада НАТО
Вчера, 13:53
 
В миреГренландияДанияСШАЛарс Лёкке РасмуссенДональд ТрампМетте Фредериксен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала