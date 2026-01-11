Рейтинг@Mail.ru
В Дании предложили пойти на отчаянный шаг ради Гренландии
07:08 11.01.2026
В Дании предложили пойти на отчаянный шаг ради Гренландии
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
ларс лёкке расмуссен
метте фредериксен
нато
гренландия
дания
сша
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен, метте фредериксен, нато
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Ларс Лёкке Расмуссен, Метте Фредериксен, НАТО
В Дании предложили пойти на отчаянный шаг ради Гренландии

BT: в Дании предложили перенести двор наследного принца Кристиана в Нуук

Вид на Копенгаген
Вид на Копенгаген
© iStock.com / mathess
Вид на Копенгаген. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Перенос двора наследного датского принца Кристиана в Нуук сможет закрепить право Копенгагена на Данию и укрепить отношения с ней, такое мнение высказал главный редактор газеты Netavisen Pio и общественный деятель Нильс Йесперсен в интервью датскому таблоиду BT.
Отвечая вопрос о притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию, Йесперсен отметил, что американский нарратив о якобы слабых связях острова с Данией надо развеять переносом двора наследного принца.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
СМИ: Трамп начал подготовку к захвату Гренландии
03:26
"Предложение Йесперсена конкретно: наследный принц Кристиан или другой член королевской семьи должен иметь постоянный двор в Нууке и Торсхавне, и он должен выучить гренландский и фарерский языки" — говорится в материале.
По словам эксперта, перенос двора наследника датского престола может привести к укреплению Гренландии и ее более глубокой интеграции в датскую культурную среду.
"Мы должны многое сделать, чтобы попытаться объединить нас в культурном плане" — подытожил Йесперсен.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Нещадно бомбила": Пушков резко высказался о Гренландии
04:47
Ранее британский таблоид Daily Mail со ссылкой на источники написал, что президент США Дональд Трамп приказал разработать план по захвату Гренландии. Газета Telegraph сообщила, что Евросоюз готовит санкции против американских компаний на случай, если Вашингтон не откажется от претензий на Гренландию. В качестве альтернативы Великобритания ведет с другими европейскими странами переговоры о развертывании на острове миссии НАТО.

Планы Трампа по Гренландии

В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты — близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Парламентские партии Гренландии совместно осудили риторику США
00:28
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Вид на Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
СМИ: в ЕС испугались обмена Гренландии на Украину
04:39
 
В миреГренландияДанияСШАДональд ТрампЛарс Лёкке РасмуссенМетте ФредериксенНАТО
 
 
