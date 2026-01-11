Рейтинг@Mail.ru
Энергетики восстанавливают электричество в приграничных районах под Курском - РИА Новости, 11.01.2026
17:47 11.01.2026
Энергетики восстанавливают электричество в приграничных районах под Курском
Энергетики восстанавливают электричество в приграничных районах под Курском - РИА Новости, 11.01.2026
Энергетики восстанавливают электричество в приграничных районах под Курском
Электроснабжение нарушено в четырех приграничных районах Курской области - Рыльском, Глушковском, Кореневском и Хомутовском, энергетики работают над его... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T17:47:00+03:00
2026-01-11T17:47:00+03:00
курская область
2026
Энергетики восстанавливают электричество в приграничных районах под Курском

Энергетики восстанавливают электричество в 4 приграничных районах под Курском

КУРСК, 11 янв - РИА Новости. Электроснабжение нарушено в четырех приграничных районах Курской области - Рыльском, Глушковском, Кореневском и Хомутовском, энергетики работают над его восстановлением, причины устанавливаются, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"В четырёх приграничных районах нарушено электроснабжение. Под отключение света попали населённые пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что причина отключения устанавливается.
"В самое ближайшее время электроснабжение будет восстановлено — энергетики над этим работают. Ситуацию держу на контроле", - добавил глава региона.
