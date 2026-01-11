https://ria.ru/20260111/chp-2067252813.html
Энергетики восстанавливают электричество в приграничных районах под Курском
Электроснабжение нарушено в четырех приграничных районах Курской области - Рыльском, Глушковском, Кореневском и Хомутовском, энергетики работают над его... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T17:47:00+03:00
2026-01-11T17:47:00+03:00
2026-01-11T17:47:00+03:00
курская область
