Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе возбудили уголовное дело после отравления туристов на Шерегеше - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/chp-2067251186.html
В Кузбассе возбудили уголовное дело после отравления туристов на Шерегеше
В Кузбассе возбудили уголовное дело после отравления туристов на Шерегеше - РИА Новости, 11.01.2026
В Кузбассе возбудили уголовное дело после отравления туристов на Шерегеше
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Кузбассе после заражения туристов на горнолыжном курорте Шерегеш,... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T17:26:00+03:00
2026-01-11T17:26:00+03:00
происшествия
россия
кемеровская область
шерегеш
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20260111/pansionat-2067193609.html
россия
кемеровская область
шерегеш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, кемеровская область, шерегеш, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Шерегеш, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Кузбассе возбудили уголовное дело после отравления туристов на Шерегеше

В Кузбассе возбудили уголовное дело после отравления туристов на курорте Шерегеш

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 11 янв – РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Кузбассе после заражения туристов на горнолыжном курорте Шерегеш, председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе его расследования, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК России.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о массовом отравлении на горнолыжном курорте в Шерегеше. Более десяти отдыхающих столкнулись с одинаковыми симптомами - тошнотой, рвотой, диареей, повышенной температурой до 38,5 градуса и головной болью. Роспотребнадзор по Кемеровской области - Кузбассу начал эпидрасследование, в ходе него были установлены два случая кишечной инфекции у туристов, воспользовавшихся услугами кафе‑бара Grelka. Позже Роспотребнадзор сообщил, что норовирус выявлен у персонала кафе‑бара Grelka, где отравились туристы, сотрудники отстранены от работы, заведение временно закрыли. Следственное управление СК РФ по Кузбассу начало доследственную проверку, проверку общепита на курорте начала и прокуратура области.
"В СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу Павлу Васильевичу Курочкину доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела… об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в п. Шерегеш Кемеровской области – Кузбасса", – говорится в сообщении.
Отмечается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В подмосковном пансионате, где от отравления умерли люди, нашли нарушения
Вчера, 06:58
 
ПроисшествияРоссияКемеровская областьШерегешАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала