Экс-жена пропавшего Усольцева живет за границей, но контактов с ней нет - РИА Новости, 11.01.2026
14:46 11.01.2026
Экс-жена пропавшего Усольцева живет за границей, но контактов с ней нет
Экс-жена пропавшего Усольцева живет за границей, но контактов с ней нет

КРАСНОЯРСК, 11 янв – РИА Новости. Глава семьи Усольцевых, пропавшей в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае, был женат несколько раз, в настоящее время следователи не установили местонахождение его бывшей жены и сына, которые проживают за границей, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По словам собеседницы агентства, во время похода с Сергеем Усольцевым была его нынешняя жена Ирина и их совместная пятилетняя дочь.
"Следователи установили контакт и допросили двух дочерей Сергея от первого брака. Также допрошен сын Ирины от первого брака. Все они признаны потерпевшими по делу. Во втором браке у Сергея родился сын, но они с матерью проживают не в России, контакта с ними на данный момент нет, местонахождение не установлено. В связи с чем пока допросить их не удалось", - сказала представитель следствия.
Семья Усольцевых пропала недалеко от красноярского поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов региональным СК РФ было возбуждено уголовное дело пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
