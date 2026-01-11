Рейтинг@Mail.ru
14:33 11.01.2026 (обновлено: 15:18 11.01.2026)
Прокуратура проконтролирует расследование дела об избиении в Воронеже
2026-01-11T14:33:00+03:00
2026-01-11T15:18:00+03:00
происшествия
воронеж
россия
воронежская область
воронеж
россия
воронежская область
происшествия, воронеж, россия, воронежская область
Происшествия, Воронеж, Россия, Воронежская область
Прокуратура проконтролирует расследование дела об избиении в Воронеже

Воронежская прокуратура проконтролирует дело об избиении мужчины подростками

© СУ СК России по Воронежской области/TelegramВоронежец, ударивший подростка в сквере
Воронежец, ударивший подростка в сквере - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© СУ СК России по Воронежской области/Telegram
Воронежец, ударивший подростка в сквере
ВОРОНЕЖ, 11 янв - РИА Новости. Прокуратура проконтролирует расследование по факту избиения мужчины подростками в подъезде в Воронеже, сообщили в ведомстве.
В сети распространилось видео, где подростки бьют мужчину и выталкивают его в полуголом виде из подъезда на улицу. Сообщается, что это произошло в одном из домов на улице Ключникова в Воронеже. В СУСК по региону возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ "разбой".
"Ход расследования дела взят на контроль прокуратурой области", - сообщили в Telegram-канале СУСК России по Воронежской области.
ПроисшествияВоронежРоссияВоронежская область
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
