Прокуратура проконтролирует расследование дела об избиении в Воронеже
Прокуратура проконтролирует расследование по факту избиения мужчины подростками в подъезде в Воронеже, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T14:33:00+03:00
2026-01-11T14:33:00+03:00
2026-01-11T15:18:00+03:00
происшествия
воронеж
россия
воронежская область
Воронежская прокуратура проконтролирует дело об избиении мужчины подростками