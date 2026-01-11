Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области включили почти десять тысяч километров ЛЭП
14:20 11.01.2026
В Новгородской области включили почти десять тысяч километров ЛЭП
В Новгородской области включили почти десять тысяч километров ЛЭП
2026
В Новгородской области включили почти десять тысяч километров ЛЭП

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Энергетики включили почти 10 тысяч километров линий электропередачи в Новгородской области после снегопада и сильного ветра, сообщает компания "Россети Северо-Запад".
"Энергетики включили 9900 километров ЛЭП и 6719 трансформаторных подстанций в Новгородской области... Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий непогоды",- говорится в сообщении.
Уточняется, что мобилизованы все силы и средства.
Как ранее сообщал губернатор региона Александр Дронов, жители обесточенных населенных пунктов обеспечиваются резервными источниками электроснабжения и топливом.
В регионе с 30 декабря 2025 года после сильных снегопадов действует режим повышенной готовности, все оперативные службы работают в особом режиме. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах ввели режим чрезвычайной ситуации, там привели в готовность пункты временного размещения.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Сочи энергетики восстанавливают работу подстанций и ЛЭП
30 декабря 2025, 23:35
 
Новгородская область, Александра Дронова, Новый год, Происшествия
 
 
