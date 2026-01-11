https://ria.ru/20260111/chp-2067227725.html
В Новгородской области включили почти десять тысяч километров ЛЭП
2026-01-11T14:20:00+03:00
новгородская область
В Новгородской области включили почти десять тысяч километров ЛЭП
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Энергетики включили почти 10 тысяч километров линий электропередачи в Новгородской области после снегопада и сильного ветра, сообщает компания "Россети Северо-Запад".
"Энергетики включили 9900 километров ЛЭП и 6719 трансформаторных подстанций в Новгородской области
... Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий непогоды",- говорится в сообщении.
Уточняется, что мобилизованы все силы и средства.
Как ранее сообщал губернатор региона Александр Дронов
, жители обесточенных населенных пунктов обеспечиваются резервными источниками электроснабжения и топливом.
В регионе с 30 декабря 2025 года после сильных снегопадов действует режим повышенной готовности, все оперативные службы работают в особом режиме. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах ввели режим чрезвычайной ситуации, там привели в готовность пункты временного размещения.