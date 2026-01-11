В Новгородской области включили почти десять тысяч километров ЛЭП

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Энергетики включили почти 10 тысяч километров линий электропередачи в Новгородской области после снегопада и сильного ветра, сообщает компания "Россети Северо-Запад".

Уточняется, что мобилизованы все силы и средства.

В регионе с 30 декабря 2025 года после сильных снегопадов действует режим повышенной готовности, все оперативные службы работают в особом режиме. В Демянском, Валдайском, Крестецком округах ввели режим чрезвычайной ситуации, там привели в готовность пункты временного размещения.