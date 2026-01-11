Рейтинг@Mail.ru
МЧС Камчатки перешло в режим повышенной готовности из-за циклона
14:10 11.01.2026
МЧС Камчатки перешло в режим повышенной готовности из-за циклона
МЧС Камчатки перешло в режим повышенной готовности из-за циклона
Спасательные подразделения Камчатки переведены в режим повышенной готовности в связи с приближением циклона, который, по данным регионального УГМС, принесет... РИА Новости, 11.01.2026
МЧС Камчатки перешло в режим повышенной готовности из-за циклона

МЧС Камчатки перешло в режим повышенной готовности из-за приближающегося циклона

© РИА Новости / Николай Хижняк
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв – РИА Новости. Спасательные подразделения Камчатки переведены в режим повышенной готовности в связи с приближением циклона, который, по данным регионального УГМС, принесет опасные и неблагоприятные метеорологические явления, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.
"В связи с подходом циклона Главное управление МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переводятся в режим повышенной готовности",- говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, синоптики уточнили параметры приближающегося циклона. По данным УГМС, во второй половине ночи 12 января в Усть-Большерецком районе и на юге Елизовского округа ожидаются очень сильные осадки, метели и ветры скоростью до 45-50 метров в секунду. Такие же условия будут наблюдаться днем и ночью следующего дня, распространившись на Петропавловск-Камчатский, Вилючинский городской округ, Мильковский район и север Елизовского района, говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что главы муниципалитетов получили от ГУ МЧС рекомендации по предотвращению чрезвычайных ситуаций и снижению возможного ущерба населению и инфраструктуре.
"Роскосмос" показал снежный циклон, накрывший Москву
9 января, 22:36
 
ПроисшествияКамчатский крайКамчаткаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
