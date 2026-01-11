МЧС Камчатки перешло в режим повышенной готовности из-за циклона

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 янв – РИА Новости. Спасательные подразделения Камчатки переведены в режим повышенной готовности в связи с приближением циклона, который, по данным регионального УГМС, принесет опасные и неблагоприятные метеорологические явления, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.