На Украине начали развеивать миф о "великом" Буданове*, заявили силовики

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. На Украине начали критиковать назначенного главой офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* за его деятельность на прошлом посту, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

Ранее Буданов* возглавлял главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. По словам собеседника агентства, до определенного момента только российские блогеры писали, что при Буданове* ГУР представляло собой мощную пиар-машину и специализировалось на громких медиа-операциях, зачастую ценой жизни своих боевиков. После назначения Буданова* главой офиса Зеленского об этом же начали писать и украинские ресурсы, отметил представитель силовых структур.

"Уже и на Украине начали развенчивать мифы о "великом" Буданове* и его ГУР", - сказал он.

Как пояснил собеседник агентства, ведомство вместо того, чтобы заниматься получением, обработкой и донесением необходимой информации до киевского режима, "снимало "переможные" ролики, нацеленные на поднятие боевого духа оболваненных украинцев".

« "В этом, наверное, есть какая-то логика, ведь всей необходимой развединформацией с Украиной делилось ЦРУ и другие спецслужбы Запада. ГУР только и оставалось решать задачи уровня роты сил специальных операций", - сказал он.

По некоторым данным, ГУР даже не проинформировало Зеленского о начале СВО, при этом офицеры заявляют, что неоднократно докладывали об этом Буданову*, но информация дальше не передавалась.

"То есть Буданов* не сумел даже проанализировать разведданные, которые ему предоставили его подчиненные", - отметил собеседник агентства.