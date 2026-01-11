https://ria.ru/20260111/budanov-2067272640.html
На Украине начали развеивать миф о "великом" Буданове*, заявили силовики
2026-01-11T21:35:00+03:00
2026-01-11T21:35:00+03:00
2026-01-11T21:38:00+03:00
украина
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. На Украине начали критиковать назначенного главой офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* за его деятельность на прошлом посту, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее Буданов* возглавлял главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. По словам собеседника агентства, до определенного момента только российские блогеры писали, что при Буданове* ГУР представляло собой мощную пиар-машину и специализировалось на громких медиа-операциях, зачастую ценой жизни своих боевиков. После назначения Буданова* главой офиса Зеленского
об этом же начали писать и украинские ресурсы, отметил представитель силовых структур.
"Уже и на Украине
начали развенчивать мифы о "великом" Буданове* и его ГУР", - сказал он.
Как пояснил собеседник агентства, ведомство вместо того, чтобы заниматься получением, обработкой и донесением необходимой информации до киевского режима, "снимало "переможные" ролики, нацеленные на поднятие боевого духа оболваненных украинцев".
«
"В этом, наверное, есть какая-то логика, ведь всей необходимой развединформацией с Украиной делилось ЦРУ
и другие спецслужбы Запада. ГУР только и оставалось решать задачи уровня роты сил специальных операций", - сказал он.
По некоторым данным, ГУР даже не проинформировало Зеленского о начале СВО, при этом офицеры заявляют, что неоднократно докладывали об этом Буданову*, но информация дальше не передавалась.
"То есть Буданов* не сумел даже проанализировать разведданные, которые ему предоставили его подчиненные", - отметил собеседник агентства.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов