Дмитриев рассказал, что запрет Британией X будет значить для Трампа

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет добиться блокировки соцсети X, потому что из нее можно понять, как сильно британский премьер настроен против президента США Дональда Трампа, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Одна из ключевых причин, почему Стармер хочет заблокировать X, это потому что X может показать, насколько сильно Кир Страмер на самом деле настроен против Трампа", - написал Дмитриев в соцсети X.

Так он ответил на свой пост от 4 августа 2025 года с видео, где Стармер говорит о том, что не хочет переизбрания Трампа на пост президента США.