Дмитриев рассказал, что запрет Британией X будет значить для Трампа - РИА Новости, 11.01.2026
20:12 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/britaniya-2067267232.html
Дмитриев рассказал, что запрет Британией X будет значить для Трампа
в мире, сша, великобритания, россия, кирилл дмитриев, кир стармер, российский фонд прямых инвестиций, дональд трамп
Дмитриев рассказал, что запрет Британией X будет значить для Трампа

Дмитриев: Х может показать, насколько Стармер на деле настроен против Трампа

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет добиться блокировки соцсети X, потому что из нее можно понять, как сильно британский премьер настроен против президента США Дональда Трампа, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Одна из ключевых причин, почему Стармер хочет заблокировать X, это потому что X может показать, насколько сильно Кир Страмер на самом деле настроен против Трампа", - написал Дмитриев в соцсети X.
Лондон - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В США пригрозили санкциями против Британии из-за возможного запрета X
9 января, 22:17
Так он ответил на свой пост от 4 августа 2025 года с видео, где Стармер говорит о том, что не хочет переизбрания Трампа на пост президента США.
В четверг Стармер заявил о готовности запретить социальную сети американского миллиардера Илона Маска X на фоне сообщений о появлении новой функции, из-за которой пользователи стали сталкиваться с сексуализированными изображениями, сгенерированными моделью искусственного интеллекта Grok.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Стармер назвал условие отправки британских войск на Украину
7 января, 17:12
 
В миреСШАВеликобританияРоссияКирилл ДмитриевКир СтармерРоссийский фонд прямых инвестицийДональд Трамп
 
 
