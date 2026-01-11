Рейтинг@Mail.ru
"Повод уничтожить". Шаг Лондона против России поразил пользователей Сети
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 11.01.2026
"Повод уничтожить". Шаг Лондона против России поразил пользователей Сети
"Повод уничтожить". Шаг Лондона против России поразил пользователей Сети - РИА Новости, 11.01.2026
"Повод уничтожить". Шаг Лондона против России поразил пользователей Сети
Читатели британского издания Daily Mail негативно высказались о планах Лондона передать Украине новые ракеты высокой дальности, которые находятся в процессе... РИА Новости, 11.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
лондон
андрей келин
сергей лавров
нато
россия
украина
лондон
великобритания
в мире, россия, украина, лондон, андрей келин, сергей лавров, нато, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Лондон, Андрей Келин, Сергей Лавров, НАТО, Великобритания

"Повод уничтожить". Шаг Лондона против России поразил пользователей Сети

© AP Photo / Sergei GritsПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail негативно высказались о планах Лондона передать Украине новые ракеты высокой дальности, которые находятся в процессе разработки.
"Ну вот и все… Теперь у Путина появился официальный повод нас уничтожить, и мы сами его создали", — иронично высказался комментатор.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Главная проблема". В США забили тревогу из-за плана ЕС против России
Вчера, 15:00
"Нынешнее правительство Великобритании хочет одного — войны. Пока оно всем составом не уйдет в отставку, мы под угрозой праведного гнева России. А ведь несколько лет назад этот конфликт был за тысячи километров от королевства", — отметил другой.
"Наш премьер-министр — ничтожество. Человек, который планирует закрыть несколько сталелитейных заводов по всей Англии, собирается тратить миллионы фунтов на оружие, и оно даже принадлежать нам не будет", — поделился мнением еще один пользователь.
"Давайте пофантазируем: если Россия действительно на нас нападет, сколько стран мирового сообщества тут же предложат нам помощь? Подозреваю, ни одна", — заключили читатели.
Вид на Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
СМИ: в ЕС испугались обмена Гренландии на Украину
Вчера, 04:39
Ранее Daily Mail сообщило, что Великобритания планирует передать Украине новые баллистические ракеты большой дальности, которые находятся в процессе разработки. По данным издания, Минобороны Соединенного Королевства обратилось к британским предприятиям с просьбой "разработать, создать и поставить первые три образца ракеты". Сумма контракта составляет девять миллионов фунтов стерлингов.
Посол России в Великобритании Андрей Келин отметил в интервью РИА Новости, что, обещая поставлять Украине дальнобойные ракеты, Лондон выдает желаемое за действительное, так как такое оружие даже пока не создано.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Евросоюз не может предложить ничего, кроме ненависти к России, заявил Фицо
Вчера, 16:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЛондонАндрей КелинСергей ЛавровНАТОВеликобритания
 
 
