"Повод уничтожить". Шаг Лондона против России поразил пользователей Сети

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail негативно высказались о планах Лондона передать Украине новые ракеты высокой дальности, которые находятся в процессе разработки.
"Ну вот и все… Теперь у Путина появился официальный повод нас уничтожить, и мы сами его создали", — иронично высказался комментатор.
"Нынешнее правительство Великобритании хочет одного — войны. Пока оно всем составом не уйдет в отставку, мы под угрозой праведного гнева России. А ведь несколько лет назад этот конфликт был за тысячи километров от королевства", — отметил другой.
"Наш премьер-министр — ничтожество. Человек, который планирует закрыть несколько сталелитейных заводов по всей Англии, собирается тратить миллионы фунтов на оружие, и оно даже принадлежать нам не будет", — поделился мнением еще один пользователь.
"Давайте пофантазируем: если Россия действительно на нас нападет, сколько стран мирового сообщества тут же предложат нам помощь? Подозреваю, ни одна", — заключили читатели.
Ранее Daily Mail сообщило, что Великобритания планирует передать Украине новые баллистические ракеты большой дальности, которые находятся в процессе разработки. По данным издания, Минобороны Соединенного Королевства обратилось к британским предприятиям с просьбой "разработать, создать и поставить первые три образца ракеты". Сумма контракта составляет девять миллионов фунтов стерлингов.
Посол России в Великобритании Андрей Келин отметил в интервью РИА Новости, что, обещая поставлять Украине дальнобойные ракеты, Лондон выдает желаемое за действительное, так как такое оружие даже пока не создано.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
