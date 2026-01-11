Британия обсуждает развертывание сил НАТО в Гренландии, сообщают СМИ

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Британия обсуждает с другими европейскими странами развертывание сил НАТО в Гренландии, чтобы разубедить США присоединять к себе Гренландию, сообщает газета Британия обсуждает с другими европейскими странами развертывание сил НАТО в Гренландии, чтобы разубедить США присоединять к себе Гренландию, сообщает газета Telegraph

Газета указывает, что британские официальные лица в минувшие дни встречались с французскими и немецкими чиновниками для начала подготовки этого плана.

Китая. В рамках этих планов в Гренландию могут быть отправлены британские солдаты, военные суда и самолеты якобы для защиты от России

Как подчеркивает издание, в европейских странах рассчитывают, что усиление присутствия в Арктике позволит убедить Трампа отказаться от притязаний на остров.

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.

В среду госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на следующей неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение Копенгагена обсудить ситуацию в Гренландии и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.