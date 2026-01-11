Маск высказался о Британии в резких тонах

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Британия превратилась в тюремный остров и фашистское государство из-за большего количества арестов за посты в соцсетях, заявил в соцсети X американский предприниматель Илон Маск.
"Тюремный остров" —написал он, прикрепив к посту исследование, согласно которой в Великобритании за год было совершено не менее 12183 арестов из-за комментариев и постов в соцсетях.
По его мнению, Британия превратилась в фашистское государство, где борются со свободой слова.
В четверг Стармер заявил о готовности запретить социальную сеть X Маска на фоне сообщений о появлении новой функции, из-за которой пользователи стали сталкиваться с сексуализированными изображениями, сгенерированными моделью искусственного интеллекта Grok.
Британский медиарегулятор Ofcom ранее пригрозил компании xAI, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, расследованием в связи с сообщениями о "раздевающих" дипфейках и генерацией сексуализированных изображений детей моделью искусственного интеллекта Grok.