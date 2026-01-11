ВСУ атаковали семь Белгородскую область 51 беспилотником за сутки

БЕЛГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь округов Белгородской области 51 беспилотником, из них 32 были сбиты и подавлены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 23 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Три человека пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Было выпущено восемь снарядов. За отчетный период различные повреждения выявлены в 8 частных домовладениях, социальном объекте, фермерском хозяйстве и 4 транспортных средствах.
"В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Белянка и Новая Таволжанка совершены атаки 17 беспилотников, 14 из которых сбиты и подавлены. В селе Новая Таволжанка от детонации FPV-дрона на парковке предприятия ранены двое мужчин. Их госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики оценивают состояние пострадавших как тяжёлое", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Краснояружский округа атакованы 14 беспилотниками, 6 из которых сбиты и подавлены, по Борисовскому округу совершены атаки 10 беспилотников, 7 из которых сбиты, ранен мужчина. По данным главы области, по Грайворонскому округу выпущено 8 боеприпасов и произведены атаки 8 беспилотников, 3 из которых сбиты, над Старооскольским и Чернянским округами сбиты два беспилотника самолётного типа.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
