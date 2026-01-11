https://ria.ru/20260111/bpla-2067213265.html
В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Курской области, сообщили в оперштабе регионального правительства. РИА Новости, 11.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
курская область
2026
Новости
ru-RU
безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область
На всей территории Курской области объявили опасность атаки БПЛА