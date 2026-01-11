Источник: США ударом дрона по Йемену могли ликвидировать двух террористов

КАИР, 11 янв – РИА Новости. Американский беспилотник нанес удар по мотоциклу в провинции Мариб на северо-востоке Йемена, предположительно, в результате были уничтожены два члены террористической организации "Аль-Каида"*, сообщил РИА Новости источник в администрации провинции.
Эта атака БПЛА последовала за ликвидацией 23 декабря в Йемене эксперта "Аль-Каиды"* по взрывчатым веществам, известного как Кемаль ас-Санани, с помощью авиаудара, нанесенного к востоку от города Мариб. В результате аналогичного авиаудара 9 декабря в том же районе был уничтожен еще один член "Аль-Каиды"*, известный как Абу Убейда аль-Хадрами, и сотрудник службы безопасности террористической организации по имени Анис аль-Хасали.
"Аль-Каида"* использует продолжающийся конфликт между йеменским правительством и захватившей север страны шиитской группировкой "Ансар Алла" (хуситы) для расширения своего влияния и присутствия в ряде районов Йемена, нанося удары по йеменской армии и силам безопасности, что часто приводит к жертвам в их рядах.
* Террористическая организация, запрещенная в России