Источник: США ударом дрона по Йемену могли ликвидировать двух террористов

КАИР, 11 янв – РИА Новости. Американский беспилотник нанес удар по мотоциклу в провинции Мариб на северо-востоке Йемена, предположительно, в результате были уничтожены два члены террористической организации "Аль-Каида"*, сообщил РИА Новости источник в администрации провинции.